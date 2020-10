Enseñanzas de la vida

Cada día de la vida aprendo que debo cerrar círculos. He aprendido en los últimos meses de mi vida a:

“Nunca dejarme llevar por quienes fomentan el odio». Eso lo hice, cometí errores, si errores en tropezar a medidas y de inmediato caía en el abismo.

También aprendí que quienes me indujeron, sacaron buenos partidos de mí, y la experiencia fue, que esos individuos de corazones marchitos nublaron mi visión, destruyendo a veces mi presente mi futuro.

Nunca ha sido tarde; me sacudí a tiempo y me dije a mí mismo ¡debería alejarlos de una vez por todas, y no extender un amargue a mí existencia y la de los míos!

Comprendí que siempre fueron muy malas compañías, si continuaba me destruirían más la vida familiar, social y laboral; me vi en el fracaso muchas veces, pero aprendí; temía al miedo de que esos fracasos también impactarán en mi entorno, y dejará de ser un orgullo para mi familia.

Decidí avanzar, caminé solo, y decidí observar mejor e imitar y hacer lo mismo que aquellos solo hacen promover el amor, la fraternidad, la paz y el perdón y escuchar a quienes me motiven a avanzar, ser mejor, construir sin destruir e inspirar confianza, ser un ente positivo y tener Fe en el porvenir”.

JPM