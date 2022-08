Energía y Minas: Entre la eficiencia y la transparencia

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

POR EDDY PEREYRA ARIZA

La reputación de los gobiernos son uno de los conceptos más difíciles de sostener, porque está basada en hechos, pero también en percepciones. Para mantener los niveles de aprobación que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader hubo que explicarle a una población incrédula, heredera de una grave desconfianza, que el proyecto de país que se emprendía bajo el simbolismo de la palabra cambio había iniciado su marcha con certeza, a pesar de la incertidumbre originaria de la crisis de salud y remarcada con la guerra y sus derivaciones.

En el caso particular de una institución como el Ministerio de Energía y Minas-MEM, que no vende placer como el turismo, sino algo abstracto hasta que no llega el progreso y el crecimiento que es el desarrollo, su rector Antonio Almonte, tuvo que tomar el micrófono y bajo el imperio de la pluma explicarle a la población día a día, que el país está siendo manejado idóneamente, generando políticas basada en un plan de gobierno, que reorganiza e invirtiendo para lograr el mejor bienestar de los ciudadanos.

El viernes retropróximo, ese ministerio cumplió 9 años de existencia. Es en los dos últimos años que esta institución ha podido redefinirse y alcanzar el peso de la eficiencia administrativa.

Antonio Almonte logró desarticular la CDEEE, que era una de las dependencias del ministerio y que concentraba todas las funciones de la energía desde la generación, la transmisión y la distribución. Con su desaparición, solo en alquiler, el gobierno se economiza 300 millones de pesos al año. A esto se le suma, cerca de 1000 personas que cobraban sin asistir, ni rendir ningún tipo de labor.

Pero, por encima de corregir estas ligerezas, el ministro Almonte se dispuso a convertir el Ministerio de Energía y Minas, en la institución más transparente de la administración del Estado, y lo logró.

Aunque posiblemente ocupe ese diáfano lugar junto a otras instituciones públicas, si observamos los datos producto de investigaciones concluyentes de entidades que se dedican a la transparencia, puede verificarse que no hay un centavo que se haya gastado en ese ministerio que no tenga una correcta justificación y que además sea dado a conocer a toda la ciudadanía.

En estos dos años, Energía y Minas, colocada en el punto más alto de la eficiencia, se ha consolidado y ha comenzado a jugar su verdadero rol. Actualmente se está supliendo el 98% de energía demandada. Punta Catalina llena solo el 30%.

Fue aprobado el Pacto Eléctrico con la firma de todos los partidos y fuerzas vivas de la nación. Y debido a las complejidades mundiales, como es el elevado costo del petróleo, la tendencia de este pacto es su obligada revisión, para que se adecúe a esas circunstancias. Por igual, el MEM ha propuesto la modificación de la Ley de Minas 146 que data de 1971, cumpliendo 51 años de existencia, mientras realiza convenientes negociaciones del oro con mayor beneficio para el país.

Además, se ha impulsado el cambio de la matriz de generación eléctrica para hacerla menos dependiente de los combustibles fósiles, con un mayor impulso de uso de fuentes menos contaminantes. Por ello, las iniciativas de proyectos eólicos y solares están abasteciendo el 10% de la demanda, la cual ha aumentado en los últimos dos años en más del 50%.

A esta medida se le adhiere la creación en el MEM de la Dirección de Electrificación Rural, que sustituye con modificaciones, la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana- UERS, y de inmediato se inició el plan de penetración de energía solar, con el propósito de electrificar todos los hogares de zonas rurales donde no llega la luz.

Además, son aprobados incentivos para el desarrollo de fuentes de energía renovables, para fines de generación y venta. Por eso, en materia de inversión el país está superando las 100 empresas de energía renovables y limpias.

El presidente Luis Abinader proyecta que para el año 2025, el 25% de la electricidad que se consuma en el país sea procedente de energías renovables. En voz de Antonio Almonte, otra de las metas de la gestión del presidente Abinader, es producir energía suficiente para alcanzar una reserva que permita satisfacer la demanda, para que la salida de cualquier planta eléctrica sea suplida.

De ahí que, en lo que va de gestión del ingeniero Almonte, se ha adjudicado a empresas de modo totalmente transparente, el proyecto cumbre en materia de energía del gobierno del presidente Abinader: la instalación de dos plantas de 400 MW y una terminal de gas natural en Manzanillo, dirigidas a producir 800 mil megavatios de energía eléctrica, la mayor cantidad en la historia dominicana.

