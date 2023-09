Encuestas para falsear la verdad 

Yo tengo una buena aproximación con la ciencia (Política, Economía, Finanzas y Derecho), por lo que siempre he creído en las encuestas como método de medición científico, de ahí que en nuestra agenda legislativa, tenemos también contemplada una iniciativa de ley, por medio de la cual, una legislación deberá prohibir la publicación (no la realización), de encuestas antes de los 45 días del día oficial de las elecciones.

Ciertamente, nosotros los ciudadanos tenemos consagrado y reconocido el derecho fundamental a expresarnos de manera libre (libertad de expresión), pero también a la información (Const.Art.49). Ahora bien, aunque el pueblo necesita estar informado para gobernar, la información debe ser el resultado de la realidad, es decir, debe ser información veraz.

Al tener muy pocas limitaciones legales ese derecho fundamental (a la información), la publicación de encuestas en la República Dominicana la han convertido (prostituído), ya sea por los propios partidos, por muchos candidatos y por los tradicionales financiadores interesados en que gane un determinado partido o candidato, en un instrumento pagado para crear percepciones, y falsear la verdad.

El mismo Chomsky ya lo ha dicho antes: «El político falsea la verdad, porque le produce réditos electorales».Y el inefable Hipólito Mejía también llegó a decir: «el que paga la encuesta, pone los números».

En nuestra agenda legislativa proponemos un proyecto de ley que prohiba, no que que se realicen, sino que ese tipo de mediciones sean publicadas, no sólo por firmas que no esté reconocidas por la Junta Central Electoral, sino que las que sí estén autorizadas, sólo puedan hacerlo dentro los 45 días del día de las elecciones. Es decir, 45 días antes de los días de las elecciones de febrero (municipales) y de mayo (congresuales y presidenciales).

Ya es cotidiano ver, que tan pronto una encuesta no favorece a un determinado partido o candidato(a), éste(a) (partido o candidato/a desfavorecido/a), inmediatamente ordena una medición (pagándola), o se inventa una encuesta, regularmente publicada por firmas totalmente desconocidas por la mayoría de población, en un intento fraudulento de revertir los resultados que no le favorecen.

Ya hay países donde la publicación de encuestas está regulada muy severamente por la ley. Donde sólo dentro de los 60 días anteriores al día de las elecciones, las firmas autorizadas pueden publicar ese tipo de mediciones.

Repito: No será para prohibir que se sigan realizando, sino para limitar su publicación, y evitar con ello la manipulación de los datos, y que se siga faldeando vulgarmente la verdad.

jpm-am