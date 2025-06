Encuesta revela Juan Soto es «un bateador de peligro» en SM

Juan Soto

NUEVA YORK.- Juan Soto, jardinero derecho de New York Mets, fue electo por múltiples lanzadores encuestados por el medio The Athletic como el bateador al que menos quisieran enfrentarse durante un Juego 7 de una Serie Mundial (SM).

El dominicano, quien tiene el mayor contrato para un atleta profesional en la historia del deporte, es visto por sus pares como uno de los bateadores más peligrosos del juego, a pesar de que ha tenido problemas para generar ofensiva de manera consistente en 2025, lo que queda reflejado en las opiniones que varios lanzadores tuvieron sobre él, de acuerdo con la publicación de The Athletic.

Soto, de hecho, superó a Shohei Ohtani y a Aaron Judge, al obtener el 15.6 por ciento de los votos que fueron emitidos, mientras que el astro japonés se llevó el 14.1 por ciento y el capitán de New York Yankees, el 9.4.

Sobre las opiniones de los lanzadores sobre enfrentar a Soto en ese escenario, la mayoría destacó la capacidad del dominicano de manejar la zona de strike, al tiempo de apuntar hacia su fuerza y la manera en que puede utilizar todo el terreno de juego para llevar sus batazos.

“No hace muchos swings a lanzamientos basura. No hay muchos swings en blanco en su juego y puede hacer daño”, señaló un lanzador de la Liga Nacional que fue encuestado por The Athletic sobre Soto.

“Es muy disciplinado. (Además) No parece que golpee nada suave, todo lo que esté en la zona (de strike), lo golpea con fuerza. Su disciplina es lo más intimidante, por decir una palabra. Especialmente en situaciones apremiantes, (siempre) tienes que hacer el lanzamiento perfecto”, dijo otro de los encuestados.

“Su habilidad de tener disciplina en el plato, no hacer swings en blanco y tener poder, es muy difícil de enfrentar. No hay muchos tipos que tengan el poder para batear y que no hagan swings en blanco. Él batea todos los lanzamientos errados y no persigue”, agregó otro serpentinero.

“Tiene un control sensacional de la zona de strike. Sabes que probablemente no salga a cazar lanzamientos. También tiene un poder descomunal y la capacidad de golpear la pelota hacia todo el campo. Es un out muy difícil”, señaló otro lanzador.

Soto, mientras tanto, ha transitado un 2025 difícil a nivel ofensivo, sin embargo, en las últimas dos semanas parece haber empezado a recuperar su ritmo de forma significativa. Durante los últimos 14 días (12 juegos) batea para promedio de .390 con OPS de 1.375, 5 jonrones, 10 remolcadas y 15 anotadas, mientras que ha recibido 13 transferencias y solo se ha ponchado 7 veces.

El Soto que describieron los lanzadores en la encuesta de The Athletic, al menos de momento, parece estar de regreso.

(Juan Arturo Recio | ESPN Digital)

