Encuesta arroja que FP ya está en primer lugar, según Leonel
SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) desplazó al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se ha convertió en la principal organización política de la República Dominicana, según una encuesta citada por el expresidente Leonel Fernández en un acto de juramentación en La Vega.
Explicó que «el crecimiento de la FP obedece a la insatisfacción popular con la actual gestión gubernamental, la cual ha retrocedido en áreas esenciales». «A un año de la reelección del presidente Luis Abinader, la población enfrenta apagones generalizados de hasta ocho horas diarias, escasez de agua potable y deficiencias en otros servicios, situaciones que habían sido superadas en nuestras administraciones y que hoy generan un malestar social evidente”.
Indicó que la crisis eléctrica que vive el país no se debe a falta de generación eléctrica, sino a la ausencia de inversión en redes de distribución y en tecnología para focalizar los cortes a quienes incumplen el pago del servicio. “Cuando se combinan apagones con falta de agua y basura acumulada, se produce una ira popular que el gobierno no ha sabido gestionar”, enfatizó.
Agregó que «el deterioro de la educación es otra de las causas del desplome en la aceptación oficialista».
Asimismo, deploró la situación del sistema de salud y presentó propuestas de transformación en el sistema de salud, basadas en la prevención, el uso de historiales clínicos electrónicos y la implementación de telemedicina.
Dijo que «cuando retomemos el poder, impulsaremos una verdadera revolución digital en salud, con un sistema nacional de información médica que permita detectar y atender enfermedades antes de que se agraven».
LA JURAMENTACION
Entre los juramentados figuran 47 médicos especialistas y generales, entre ellos ginecólogos, internistas, cirujanos, pediatras, ortopedas y anestesiólogos.
En ginecología y obstetricia se integraron Belkis Báez, Luis M. Díaz, Diego Teruel, Liliana Díaz y Raquel Rosario, así como Lewis Durán y José Rosso, exsubdirector del Hospital Traumatológico y proveniente del PRM.
El grupo incluyó también reconocidos internistas, como Domingo Espinal, coordinador del internado médico de UCATECI; Julio Rosa, cardiólogo internista del Centro de Salud Integral UCATECI, y Arnulfo Núñez, del Hospital Toribio Bencosme.
También, a los cirujanos Osvaldo de los Santos, Yamil Reyes, Luis Daniel Díaz, Geuris Quiroz y Martín Rosario, así como a los gastroenterólogos Cecilio López y Josefina Castillo; los anestesiólogos Carlos Jiménez, Wilton García y Agustín Almonte; los geriatras Agustín Caraballo y María Rojas Tavares.
Asimismo, a los pediatras Ángela Suárez, Cruz Alberto y Jacobo Cornelio. Además el ortopeda Delfis Castillo, los empresarios Juan C. Rodríguez y Joely Páez, Yunier García y Bienvenido Alonzo, los otorrinolaringólogos Gissel Alvarado y Raquel Echavarría, y Felipe Díaz.
BUEN ****, LADRONASO, PRESO DEBERIA ESTAR A CADENA PERPETUA ESTE HDSMM
SI Leonel lo DICE… yo lo CREO. FÍJENSE que Leonel no se EQUIVOCÓ en el 2020.. ni TAMPOCO en el 2024.
Oigan claro, según LEONEL FERNÁNDEZ, UFFFFF.
Entonces la cosa va en serio?
Ese grupo de médicos en ejercicio algo sabe que se pone donde el capitán los vea a tiempo
Sera en el delirio de este corrupto y traidor..
Li que hace la impunudad algun dia habra justicia..
Si leonel vuelve al poder
Este es el librito
Habrá trenes por todas partes.
LOS DOMINICANOS TENDREMOS UNA DUCTAFURA DE 8 AÑOS
Hasta Manuel estrella estará pidiendo limosna al frente de sámbil.
A LEONEL NO LE INTERESA EL CIUDADANO, SUBIRÁ TASA DEL DOLAR A 100 Y GALON DE COMBUSTIBLE A 500 PARA LLENAR EL PAÍS DE TRENES
Jiii ni tú te los Cres
Vuelve
QUE DEMAGOGO,,HIPOCRITA,,,Y ALUCINADOR
Vamos a suspender las elecciones, que ya gano. 🤣🤣🤣🤣🤣 Este cree que esa estrategia noventera le va a funcionar.
Dr,,!RUBO O RUTA AL PODER..
Ya Leonel, usted nunca más volverá a ser presidente por su mal manejo del gobierno, la gente no olvida que usted fue malisimo durante su gestion
No te embulle el problema no es el sino el hijo 😅 😅 😅 y lo de malisimo aplícalo al de ahora
Ya los politico no valen ni un chele, para yo ir ha votar ese dia mejor me voy para el rio de jamao al norte.
Y he loco que ta
Sera que ese Ladrón esta Soñando Con ser Presidente
Es si sueña con seis presidente bien fría, jajaja 😂 😜
Ten cuidado quien está soñando es otro
El ladrón diciendo lo mismo de siempre.
– ENCUESTA ( $$$$$$$)
– CONTUBERNIO ( EL LIBANES Y CAPO DE VILLA JUANA SÓCIOS).
NI EL LIBANES, NI EL PERVERSO LADRÒN DE VILLA JUANA, NI EL VIZCO CORRUPTO, MUCHO MENOS EL BURRO NARCO, TAMPOCO SUS HIJOS E HIJAS PUEDEN QUEDARSE Ó VOLVER AL PODER. TODO EL MUNDO SABE, QUE SON LAS ENCUENTAS ( SON FALSAS Y PAGADAS).
PUEBLO DESPIERTA!
TENEMOS CANDIDATOS: ROQUE ESPAILLAT, TOMÁ,S CASTRO, YADIRA MARTE, FERNANDO ABREU, ANGELO VASQUEZ ( SI QUISIERA)
ES LA REALIDAD…
Jajajaja el mismo demonio tu va ha ver cuándo el pld escoja su candidato
En el primer lugar de donde ?Si no hay elecciones .
BUENO!!!,SI ES ASI, PUES YA SI ES VERDAD QUE NOS JODIMOS …!!!
CUALQUIERA HACE PUENTES , TUNELES, ELEVADOS, HOSPITALES , CALLES Y AVENIDAS , PERO NO CUALQUIERA DEFIENDE NUESTRA SOBERANIA Y NUESTRA DOMINICANIDAD …!!!
«Comprendes!!!»(Juan Bosch).
Este grupo de delincuentes aprovechan la mínima oportunidad para beneficiarse, para tratar de aprovecharla, aún así son una pandillas de gatos.