Encuesta arroja que FP ya está en primer lugar, según Leonel

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.- La Fuerza del Pueblo (FP) desplazó al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y se ha convertió en la principal organización política de la República Dominicana, según una encuesta citada por el expresidente Leonel Fernández en un acto de juramentación en La Vega.

Explicó que «el crecimiento de la FP obedece a la insatisfacción popular con la actual gestión gubernamental, la cual ha retrocedido en áreas esenciales». «A un año de la reelección del presidente Luis Abinader, la población enfrenta apagones generalizados de hasta ocho horas diarias, escasez de agua potable y deficiencias en otros servicios, situaciones que habían sido superadas en nuestras administraciones y que hoy generan un malestar social evidente”.

Indicó que la crisis eléctrica que vive el país no se debe a falta de generación eléctrica, sino a la ausencia de inversión en redes de distribución y en tecnología para focalizar los cortes a quienes incumplen el pago del servicio. “Cuando se combinan apagones con falta de agua y basura acumulada, se produce una ira popular que el gobierno no ha sabido gestionar”, enfatizó.

Agregó que «el deterioro de la educación es otra de las causas del desplome en la aceptación oficialista».

Asimismo, deploró la situación del sistema de salud y presentó propuestas de transformación en el sistema de salud, basadas en la prevención, el uso de historiales clínicos electrónicos y la implementación de telemedicina.

Dijo que «cuando retomemos el poder, impulsaremos una verdadera revolución digital en salud, con un sistema nacional de información médica que permita detectar y atender enfermedades antes de que se agraven».

LA JURAMENTACION

Entre los juramentados figuran 47 médicos especialistas y generales, entre ellos ginecólogos, internistas, cirujanos, pediatras, ortopedas y anestesiólogos.

En ginecología y obstetricia se integraron Belkis Báez, Luis M. Díaz, Diego Teruel, Liliana Díaz y Raquel Rosario, así como Lewis Durán y José Rosso, exsubdirector del Hospital Traumatológico y proveniente del PRM.

El grupo incluyó también reconocidos internistas, como Domingo Espinal, coordinador del internado médico de UCATECI; Julio Rosa, cardiólogo internista del Centro de Salud Integral UCATECI, y Arnulfo Núñez, del Hospital Toribio Bencosme.

También, a los cirujanos Osvaldo de los Santos, Yamil Reyes, Luis Daniel Díaz, Geuris Quiroz y Martín Rosario, así como a los gastroenterólogos Cecilio López y Josefina Castillo; los anestesiólogos Carlos Jiménez, Wilton García y Agustín Almonte; los geriatras Agustín Caraballo y María Rojas Tavares.

Asimismo, a los pediatras Ángela Suárez, Cruz Alberto y Jacobo Cornelio. Además el ortopeda Delfis Castillo, los empresarios Juan C. Rodríguez y Joely Páez, Yunier García y Bienvenido Alonzo, los otorrinolaringólogos Gissel Alvarado y Raquel Echavarría, y Felipe Díaz.

