Encuentros Interactivos concluye su ciclo de peñas de 2026

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SANTO DOMINGO.– Encuentros Interactivos celebró su tercera y última Peña Interactiva de 2026, con un diálogo centrado en la ética periodística, la responsabilidad profesional y los desafíos de la comunicación ante la búsqueda de viralidad.

El encuentro, titulado “La comunicación que necesitamos: construyamos el mensaje juntos”, tuvo lugar en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional y reunió reflexiones sobre la necesidad de preservar la esencia del ejercicio comunicacional en un entorno marcado por la inmediatez y la competencia por captar audiencias.

Lady Reyes, directora y fundadora de la iniciativa, destacó la importancia de mantener espacios de intercambio entre periodistas y comunicadores. También reconoció las dificultades para convocar a los profesionales del sector, debido a sus múltiples compromisos y agendas de trabajo.

Reyes sostuvo que plataformas como Conexión Interactiva y Peña Interactiva pueden contribuir a fortalecer una comunicación ética y responsable, aunque consideró necesario ampliar su alcance mediante alianzas que permitan llevar estos principios a las escuelas y colegios.

Asimismo, planteó la conveniencia de fomentar desde edades tempranas las habilidades comunicativas, especialmente la capacidad de expresar ideas, escuchar, establecer relaciones interpersonales y participar de manera responsable en la sociedad.

dh/am