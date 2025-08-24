En vía contraria

El autor es abogado.

La tasa de abstención en las últimas cinco elecciones presidenciales ha sido la siguiente: 2008: 28.54%. 2012: 29.77%. 2016: 30.41%. 2020: 44.71%. 2024: 45.70%. Como se puede apreciar, cada cuatro años crece la apatía y la desafección de una parte importante de los ciudadanos que están hábiles para votar.

Pero, ¿Quiénes son en realidad los que conforman la mayoría de los ciudadanos que por años han dejado ir a votar? Los votantes de dos de los cinco quintiles que tenemos en la República Dominicana, los estratos 3 y 4, es decir, la clase media-media y la media alta.

¿Cuáles, entre muchas razones, son las razones principales por las que esta gente por lo general educada y en libertad financiera, y que está habilitada para votar y ser votada, finalmente no hace ni una cosa (votar) ni la otra (ser votada)?

Uno de sus argumentos principales para no hacerlo es la baja calidad que presenta la oferta electoral de los partidos; la agenda de los candidatos no coincide con la agenda (exigencias) de esos dos clase media; no le ve sentido al ejercicio de ese deber y derecho, porque no ve progresos significativos en el país; y porque ve poca o ninguna diferencia entre los proyectos políticos presidenciales y/o los demás candidatos a los otros puestos electivos con posibilidades.

En otras palabras, lo que esos dos sectores quieren que los políticos hagan, sencillamente los políticos no están dispuestos a hacerlo por el costo político que por lo regular ello implica para los que están en los cargos de elección popular. La conveniencia política sigue prevaleciendo.

Así las cosas, nadie puede pretender que esos dos estratos se molesten ese día en ir a votar, cuando ambos siguen demandando esencialmente dos cosas que ningún candidato presidencial está dispuesto a satisfacer: 1. La impostergable reducción del tamaño del gobierno. Y 2. la mejora sustancial del gasto público corriente primero, y luego un aumento del gasto de inversión.

Y como los candidatos presidenciales no tienen en agenda eliminar todos o una buena parte de los empleos improductivos que hay actualmente en el gobierno (por el costo político), que es el primer paso para mejorar significativamente el gasto público, para la clase media media y media alta carece de sentido ir a votar, pues sin finalmente lo hacen, terminan legitimando unas elecciones que cada cuatro años se sustentan en el clientelismo político.

