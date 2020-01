En San Cristóbal, Guillén corre con ventaja

EL AUTOR es periodista. Reside en San Cristóbal.

Primero en febrero y luego en mayo el pueblo dominicano expresará en las urnas mediante el voto soberano y democrático su decisión en torno a las candidaturas que para los diferentes puestos electivos han presentado los partidos y organizaciones políticas de nuestro país.

En febrero 16, corresponderá la escogencia de autoridades municipales a nivel nacional, escenario este en el que todo apunta que el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), y aliados, tienen una gran oportunidad de revalidar la mayoría de sus alcaldes y concejales, así como, directores de distritos y vocales, y además, es muy posible que conquisten algunas de las plazas que están en manos de la oposición.

Y es que las complejidades que entrañan las alianzas y acuerdos a que de forma apresurada tuvieron que arribar, especialmente, el Partido Revolucionario Moderno, (PRM), el Reformista Social Cristiano, (P.R.S.C) y La Fuerza del Pueblo (LFP), así como, uno que otro de los llamados partidos minoritarios, pudiera resultar poco el tiempo para hacerlos digerir ante el electorado que le sigue, situación que se posiblemente se evidenciará cuando les cuenten los votos.

En el PLD, por su parte, entendemos que no existen tantos inconvenientes debido a que prácticamente reeditaron las alianzas y convenios de las elecciones del 2016 y aparentemente no serán tan graves los problemas y apuros a los que se temía, tendrían que enfrentarse por la salida del ex presidente doctor Leonel Fernández de esa entidad política.

Y San Cristóbal, pudiera ser el mejor ejemplo de esto, ya que tanto el PRM y aliados, como el PRSC, con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y aliados, al llevar candidatos propios o por separados para la alcaldía municipal propician y hacen aún más expedito el camino al actual incumbente Nelson Guillén, quien además apoyado por su buen trabajo corre con ventaja y por el carril de adentro hacia lo que parece ser una victoria segura.

Y ya verán lo que pasará en mayo.

