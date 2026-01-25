En picada popularidad Trump: 49% cree EU está peor que antes
WASHINGTON.- El 20 de enero de 2026, Donald Trump cumplía un intenso año de segundo mandato en la Casa Blanca. Un año en el que su popularidad ha bajado, las protestas han subido y hay elementos que pintan mal para el mandatario, según una encuesta de New York Times/Siena a 1.625 votantes de todo el país.
Entre los encuestados, un 32% cree que Estados Unidos está mejor que hace un año, porcentaje que sube al 73% cuando se pregunta a republicanos, pero que baja al 24% con los independientes y se reduce a un exiguo 3% entre los demócratas.
Por otro lado, un 19% de los votantes considera que Estados Unidos está igual que hace un año, bajando al 16% en el bando republicano, bajando aún más entre demócratas hasta el 11% y, curiosamente, subiendo al 22% entre los independientes.
Un 49% de la población norteamericana cree que el país está peor que hace un año, porcentaje similar al 52% de independientes que lo ven igual pero muy lejos del 86% de los demócratas y también del 11% de los republicanos que creen que su país está peor.
86% DEMOCRATAS ASEGURA QUE EU ESTA PEOR
La bancada demócrata tiene muy claro que el objetivo es derrocar a Trump antes que sea tarde. Así, apenas un 3% afirma que el país esté mejor que hace un año. Mientras, un 11% lo ve igual y un abrumador 86% asegura que todo ha ido a peor en Estados Unidos.
Los independientes aprueban algo más a la Administración Trump, concediendo un 24% que ve al país mejor que un año atrás. El 22% considera que Estados Unidos sigue igual que a principios de 2025, pero es un 52% de independientes los que afirman que todo el país está peor.
Lejos de lo que pueda parecer, el partido republicano sigue arropando a su líder y un 73% de la población cree que su primer año ha sido un éxito. Apenas el 16% considera que todo está más o menos igual, mientras que un 11% de republicanos cree que el país está peor.
«LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN»
Los votantes también valoraron la forma de afrontar los temas más relevantes de este primer año y lo hicieron colocando ‘Los Archivos Epstein’ como el asunto peor gestionado, con un 66% de desaprobación, seguido del 64% del coste de la vida y el incremento generalizado de los precios.
El descontento de los votantes con Donald Trump queda recogido en esta misma encuesta donde, tras Epstein y precios, aparecen la guerra Rusia/Ucrania, las relaciones con otros países, la economía y la inmigración, todas con un 58% de desaprobación.
Mirando al futuro, los votantes fueron preguntados por cómo sería recordado Donald Trump, y el 45% de republicanos asegura que será recordado como uno de los mejores presidentes de la historia del país. El bando demócrata lleva ese dato a 84% pero en personas que le consideran lo peor de la pandemia.
¿Y qué pasa con los independientes? Pues que en torno al 43% considera que Donald Trump «será un de los peores presidentes de Estados Unidos».
44% APOYA INTERVENCION A VENEZUELA
Curiosamente, la intervención en Venezuela está mejor vista que otros temas, pues el 44% de encuestados apoya el movimiento hecho en Venezuela para capturar a Maduro y explotar los recursos del país.
Como era de esperar, el 83% de republicanos apoya la invasión de Venezuela, mientras que el 82% de demócratas se oponen frontalmente. Los independientes están más divididos, pues el 40% apoya la intervención, por el 52% que se opone.
Esa encuesta fue hecha a Rep. el rechazo a Tio Sam tiene un 85%. Es la peor administración que ha tenido en su historia esta gran nación. Sólo un fanático ciego y con una mente bien estrecha, es capaz de defender , lo indefendible. Para poder opinar, primero debemos liberal la mente
La democracia sólo debe existir bajo el imperio de la ley. Ningún poder terrenal puede ser ilimitado.
Mentira las acciones de TRUMP son excelentes la encuesta de CBC le está dando 70 % popularidad importantes democratas
JAJAJAJAJ.. qué paja mental se hacen estos demolam*bones. Sólo se lo encuentran mal los ilegales, vagos, vividores, trans y tecatos..es decir DEMÓCRATAS
OK, ES VERDAD, PERO ENTRE LOS 🇺🇸DEMÓCRATAS ,ASI COMO ENTRE LOS TERRORISTAS Y LOS ILEGALES , INVASORES .
El gobierno de Trump va bien. Lo están haciendo mejor que Biden.
Y la gran mayoría desaprueba la anarquia creada por los demócratas.
Bien por Trump!
Falso…solo en lios medios Democrats como este, que se ha pasado todo este nuevo periodo no siendo obhetivo…
Hay que recordarle a este medio y otros que los Democrat quieren la destruccion de nuestra Republica para fusionarla con Haiti, toda una traicion..
A Trump solo le quedan 3 años no puede reelegirse pero esta invasion podria desaparecer Dios nos libre la Republica..
Si algo llegara a pasar sientanse los traidores del patio complices.
A pesar de haber reducido su participación, Carlos Slim sigue siendo accionista del New York Times, según el Bloomberg Billionaires Index. Además, su interés en los medios de comunicación no se limita al NYT: en 2019, tenía una participación superior al 4% en PRISA, el grupo mediático propietario del diario El País. 7 mar 2025 ¿De qué periódico es dueño Carlos Slim? La historia ha dado el giro el pasado miércoles cuando Carlos Slim se convirtió en el primer accionista individual de The New York Times, después de aumentar su participación del 7% al 16,8%, según anunció el periódico en… Leer mas »
¿Quién es dueño de la mayoría de los periódicos en Estados Unidos?
Gannett, empresa que cotiza en bolsa, posee un total de 310 periódicos, incluido USA Today, y es el mayor grupo periodístico del país , según el estudio de Northwestern. Alden/MediaNew Group, el segundo mayor propietario de periódicos, posee 170 periódicos, según el informe de 2024. Ambas empresas tienen presencia en Nueva Inglaterra.