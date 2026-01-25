En picada popularidad Trump: 49% cree EU está peor que antes

Donald Trump

WASHINGTON.- El 20 de enero de 2026, Donald Trump cumplía un intenso año de segundo mandato en la Casa Blanca. Un año en el que su popularidad ha bajado, las protestas han subido y hay elementos que pintan mal para el mandatario, según una encuesta de New York Times/Siena a 1.625 votantes de todo el país.

Entre los encuestados, un 32% cree que Estados Unidos está mejor que hace un año, porcentaje que sube al 73% cuando se pregunta a republicanos, pero que baja al 24% con los independientes y se reduce a un exiguo 3% entre los demócratas.

Por otro lado, un 19% de los votantes considera que Estados Unidos está igual que hace un año, bajando al 16% en el bando republicano, bajando aún más entre demócratas hasta el 11% y, curiosamente, subiendo al 22% entre los independientes.

Un 49% de la población norteamericana cree que el país está peor que hace un año, porcentaje similar al 52% de independientes que lo ven igual pero muy lejos del 86% de los demócratas y también del 11% de los republicanos que creen que su país está peor.

86% DEMOCRATAS ASEGURA QUE EU ESTA PEOR

La bancada demócrata tiene muy claro que el objetivo es derrocar a Trump antes que sea tarde. Así, apenas un 3% afirma que el país esté mejor que hace un año. Mientras, un 11% lo ve igual y un abrumador 86% asegura que todo ha ido a peor en Estados Unidos.

Los independientes aprueban algo más a la Administración Trump, concediendo un 24% que ve al país mejor que un año atrás. El 22% considera que Estados Unidos sigue igual que a principios de 2025, pero es un 52% de independientes los que afirman que todo el país está peor.

Lejos de lo que pueda parecer, el partido republicano sigue arropando a su líder y un 73% de la población cree que su primer año ha sido un éxito. Apenas el 16% considera que todo está más o menos igual, mientras que un 11% de republicanos cree que el país está peor.

«LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN»

Los votantes también valoraron la forma de afrontar los temas más relevantes de este primer año y lo hicieron colocando ‘Los Archivos Epstein’ como el asunto peor gestionado, con un 66% de desaprobación, seguido del 64% del coste de la vida y el incremento generalizado de los precios.

El descontento de los votantes con Donald Trump queda recogido en esta misma encuesta donde, tras Epstein y precios, aparecen la guerra Rusia/Ucrania, las relaciones con otros países, la economía y la inmigración, todas con un 58% de desaprobación.

Mirando al futuro, los votantes fueron preguntados por cómo sería recordado Donald Trump, y el 45% de republicanos asegura que será recordado como uno de los mejores presidentes de la historia del país. El bando demócrata lleva ese dato a 84% pero en personas que le consideran lo peor de la pandemia.

¿Y qué pasa con los independientes? Pues que en torno al 43% considera que Donald Trump «será un de los peores presidentes de Estados Unidos».

44% APOYA INTERVENCION A VENEZUELA

Curiosamente, la intervención en Venezuela está mejor vista que otros temas, pues el 44% de encuestados apoya el movimiento hecho en Venezuela para capturar a Maduro y explotar los recursos del país.

Como era de esperar, el 83% de republicanos apoya la invasión de Venezuela, mientras que el 82% de demócratas se oponen frontalmente. Los independientes están más divididos, pues el 40% apoya la intervención, por el 52% que se opone.

jt-am