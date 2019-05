En ocasión del día de las Madres

Este domingo celebramos un gran día: El día de las Madres. Nuestro ser especial, ese don de Dios que nos ha brindado todo su ser desde el inicio de nuestra existencia. La mejor muestra del amor desinteresado, entregado e imperecedero. Aquél que mejor refleja el Amor de Dios ya que el amor maternal tiene cadenas irrompibles, que ni el tiempo, la distancia, los desaciertos del destino, ni las decepciones jamás podrán romper.

Fuera de todo egoísmo el amor maternal lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Felicidades a todas nuestras madres, y en especial a ti, mami querida y adorada, Ma-Nonó(como te decían mis adorables sobrinos) desde el cielo donde algunos día espero reencontrarrnos por todo lo que has sido, y serás en nuestras vidas. En efecto, en cierta forma sigues muy presente dentro de nosotros luego de tu partida. Hago un punto y aparte para aquellas madres que han tenido que luchar para tener a sus hijos por no contar con el apoyo de los padres u otros irresponsables que las han persuadido a realizar el horrible crimen del aborto. Estas heroicas mujeres que si supieron decir SI a la vida y respetar además la Ley Divina del No matarás.

Aplaudo también a aquéllos que las han respaldado en esta difícil situación, a aquéllos que trabajan por la vida como la Institución Pro-Vida. También a los médicos que se niegan a cometer el aborto y a los abogados que se oponen a que se legalice este abuso. No puedo terminar estas cortas palabras sin hacer una especial referencia y dedicatoria a Nuestra Madre: María. Ella, la Madre de todos y de cada uno en especial es digna de recibir nuestro amor y cariño por ser además nuestra Puerta del Cielo. Así la describen muchos y con justa razón.

Por Ella, Jesús vino al mundo y nos redimió para darnos el Cielo. María, Modelo de nuestras vidas es nuestra Intercesora por excelencia. Aquélla por quien Jesús hizo su primer milagro aún estando fuera de tiempo. Día a día tenemos testimonios de tu acción a favor nuestro.

Desde tu querida tierra dominicana doblemente mariana, donde eres Nuestra Patrona (María de las Mercedes) y Protectora(María de la Altagracia)te decimos con todo el corazón: FELICIDADES!! Me hago eco de unas bellas palabras de San Juan Pablo II quien nos hizo esta exhortación: “Os exhorto en Cristo,por tanto a seguir mirando a María como modelo de la Iglesia, el ejemplo de cómo ser mejor discípulos de Cristo. Aprended de Ella a ser fieles siempre, a confiar en que la Palabra de Dios os da será cumplida, y que nada es imposible para Dios. Dirigíos con frecuencia a María en vuestras oraciones, porque jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido a su protección, implorando su socorro y pedido su intercesión haya sido desamparado de Ella”.