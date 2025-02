En nuestro país, ser «blanco» es una ventaja

¿Que el dominicano es racista? La respuesta tiene muchos bemoles, ya que nunca percibí un «desdén» por las diferencias «de color». Sí, lo viví de cierta manera cuando era un niño de unos 12 años y a mis padres no les gustaba el novio de mi hermana, «por su color»…

Sin embargo, dado «ese» aislado incidente, nunca volví a experimentar de nadie comentarios «racistas». Aquí me gustaría «indagar» sobre ¿qué es ser racista?

Se entiende que ser racista es pensar «que uno» es superior a otro ser humano. Todo eso viene atado a «su forma humana», es decir, no sé de dónde sacamos la belleza y lo que es «bueno o malo».

En los Estados Unidos, últimamente se está repitiendo la historia de cientos de años que «terminó», supuestamente, en los 60. En la que «la raza inferior» eran los mal llamados negros.

Anteriormente, la discriminación también abarcó «el origen» de los inmigrantes. Los primeros en sufrir la misma fueron los irlandeses, luego los judíos, los italianos y ya por último, los latinos.

Hoy la «raza blanca» está en proceso «de recuperación» de espacio, tirando lo mejor que tiene EE. UU. ante el mundo. La composición étnica ha sobrepasado la imaginación o el sueño de lo que debería de ser el mundo, al abrigar «de formas iguales» a todos los «estereotipos» existentes del planeta.

Dejando «ese tema» para otro latido, volvamos «a latir» con los dominicanos, de donde vengo y estoy «compuesto»: muchos plátanos.

El racismo en mi país se enfoca más en «las apariencias físicas» de la persona que en lo que «realmente es». Usted pudiera ser un erudito, un sabio, un científico, pero «si no es bonito», es posible que pierda credibilidad…

En estos días anda rodando un video de unos niños «morenitos» dominicanos a los que se les presentan dos muñecos, uno chocolate y otro vainilla. Todos los niños escogieron al blanco, ya que les daba «más seguridad y era más agradable»…

En nuestro país, ser «blanco» es una ventaja; lo noto en el trato recibido. Lo triste de esta historia es que negamos nuestra ascendencia africana al punto de que se tiene prohibido llamarle a alguien «negro» y usamos «indio» como descripción o tapadura de lo que uno es.

Trujillo quiso «blanquear» la raza y trajo emigrantes españoles y judíos, sin importarle si eran comunistas, como lo eran la mayoría, o practicaban una religión distinta, como también lo eran.

Los «indios» dominicanos son hermosos y deberían de sentirse orgullosos de ser lo que son. ¿Acaso no van los blancos a tostarse a las playas para «acercarse» a «ese color dominicano»?

Ser tostado, azabache, marrón, amarillo o del color que le tocó no debería ser un acto de baja estima. El mundo gira igual y estaremos «temporalmente» en este planeta con muchos dramas para «hacerle caso» a esas pendejadas.

He tenido novias rubias, prietas, morenas, chinas y hasta hawaianas, y solo miraba el corazón, entre otra cosita, sin importarme qué tipo de color tenían.

El indio dominicano es un acto «avestrusiano» en donde se intenta tapar lo que está a la vista. Pero bueno, yo no voy a cambiar al mundo; lo que sí espero es que este mundo no me cambie a mí. ¡Salud! Mínimo Indiero.

