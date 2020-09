En los próximos meses veremos si perro que ladra muerde o no muerde

Muy poco el tiempo para juzgar

El gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM ha empezado como empiezan todos los gobiernos: prometiendo pulcritud en el manejo de los fondos públicos y haciendo enérgicas advertencias a los funcionarios; nuevas fuentes de trabajo, construcción y reparación de carreteras y caminos vecinales, precios justos y apoyo económico a los productores agropecuarios, facilidades en los deportes y reparación y reacondicionamiento de los hospitales públicos, que serán dotados de medicamentos y camas, así como eficiencias en el sistema educativo y estímulos al estudiantado y a los docentes, sin olvidar al sistema de salud pública y a sus actores y las mejorías en los servicios públicos, etc.

Pero la mayor promesa de campaña hecha por el hoy Partido de gobierno fue acabar con el nepotismo y, en la actualidad, el mayor reclamo, aparte de la demanda de empleos de la militancia, es procesar judicialmente a los funcionarios del saliente régimen que hayan incurrido en indelicadezas con el dinero del erario. “Los queremos presos y que devuelvan lo robado., dicen y repiten constantemente.

Entonces se disponen auditorías en todas las entidades del Estado y, de antemano, descalifican a la actual Cámara de Cuentas y prefieren que sea la Contraloría General de la República que haga los experticios correspondientes.

No ha de extrañar a nadie que gobierno nuevo audite al saliente porque es lo que se estila a fin de saber qué y cómo se recibe, pues durante lo que llevamos de democracia ha sido así. En principio un carnaval de denuncias casi siempre rabiosas que pocas veces prosperan.

Salvo pocos casos, antiguos incumbentes son sometidos a la justicia, y luego de algunos aguajes son archivados los expedientes o son descargados y luego se les ve en plazas pública o en la calle El Conde con una cara de pendejos que parte el alma de los incautos, cuando no es de cara de no fui.

Es muy poco el tiempo para juzgar o emitir juicios razonables sobre el gobierno de Abinader y el PRM, intentar lo contrario en este momento sería una terrible imprudencia y los años demuestran que las imprudencias no son buenas.

El pueblo dominicano, los comentaristas de radio y televisión, los dirigentes y líderes políticos deben comprender esta realidad y aplazar las críticas no sólo para después de los cien días clásicos, sino dar tiempo.

Esto no quiere decir que no han cometido graves errores que, de alguna manera, preludien el continuismo de situaciones asumidas por los regímenes del PLD y que, sin embargo, fueron y son criticadas por quienes actualmente gobiernan.

La Procuradora general

Gran responsabilidad tiene en este momento la doctora Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, junto al equipo escogido libremente por ella misma para que le acompañe en la difícil gestión de representar a la sociedad desde esa posición.

Entristece saber que la doctora Germán ha sido utilizada como el cuco, la colocan entre la espada y la pared y las bocinas, hoy oficiales, no le permiten trabajar debido a que permanecen presionándola y anunciando catástrofes y encarcelamientos de los cuales ni la propia magistrada tienen todavía definición, pues apenas empieza a estudiar algunos expedientes.

Los productores de programas y muchos diletantes hacen un muy deficiente y dañino servicio al país con esa sed de cárcel es de rencor y no es de justicia. No digo que no se investigue a los funcionarios de los ocho años del régimen de Danilo Medina (y hasta los de los doce años de Leonel), tampoco estoy negando las atrocidades y barbaridades que fueron cometidas en ese lapso de tiempo, solo expreso que las cosas sean manejadas correctamente y que cualquier posible lucha contra la gran corrupción de los que traicionaron a Juan Bosch sea debidamente desarrollada y que no parezca un circo ni una persecución (recuerdo que en este país todo el que roba al Estado y es sometido a los tribunales lo atribuye a persecución política). Ya lo verán.

Sé que hubo abusos, muchos abusos en el manejo del dinero del Estado. Sé que algunos que hace poco no tenían ni para pagar el pasaje de una guagua hoy son señores potentados que pretenden deslumbrarnos con dineros y propiedades que más bien son cuerpos de delitos.

Encumbrado y con el Partido a sus pies, aunque disminuido, Danilo Medina fue demasiado permisivo con su gente y poco se dignó en oír al pueblo y a la prensa seria, porque aquí quedan muchas voces serias que viven preocupadas por el destino dominicano. Los simuladores irán al exterior en cargos diplomáticos.

Si a Danilo Medina le faltó carácter y valor para quedarse en la Asamblea Nacional escuchando el discurso del entrante presidente Luis Abinader, es ya más que suficiente como para merecer el trofeo al más ridículo e irresponsable ciudadano dominicano de todos los tiempos.

Balaguer

Recuerdo el discurso del doctor Balaguer cuando, después de ocho años fuera del poder, en 1986 regresó al Congreso Nacional para investirse nuevamente como presidente de la República.

Fue un discurso improvisado, pero siempre pensado y planificado por el caudillo austero. “Hace tiempos (exclamaba Balaguer), en pueblos y comarcas, decían: ¡Y vuelve y vuelve!… Y vuelvo hoy para restituir al país la fe perdida…….

Pero la más importante advertencia en ese momento y que pareció ser ignorada fue cuando dijo: “No voy a hacer aquí lo que hicieron los cavernarios del 78, ¡No!, en este augusto recinto ¡No!.” Lo que vino después es conocido por todos porque es historia patria.

El anciano gobernante de condiciones excepcionales y destino deslumbrante no amenazó a nadie, pero de todo ese proceso judicial recuerdo varios ex funcionarios verdaderamente presos, un diputado en plena legislatura enviado a la cárcel de La Victoria en una perrera de la policía, otros ex funcionarios fugados del país y, lo más grave, un ex presidente que intentó asilarse pero no pudo y que terminó en la cárcel preventiva del ensanche La Fe después de algunos intentos de evasión.

Con todo esto, y para no extender más la cosa, solo quiero decir que en los próximos meses veremos si perro que ladra muerde o no muerde

Reyesvasquez23@hotmail.com

JPM