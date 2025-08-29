En la RD gasolina, diésel y GLP mantendrán actuales precios

imagen

Santo Domingo, 29 ago (EFE).- La gasolina, el diésel y el gas propano mantendrán sus precios para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En ese orden, la gasolina prémium se venderá a 290.10 pesos por galón, la gasolina regular a 224.80 pesos y el GLP a 137.20 pesos por galón, dijo el organismo en una nota.

El diésel óptimo seguirá a 242.10 pesos por galón, mientras que el regular se mantendrá en 224.80 pesos por galón.

El avtur subirá 6.85 pesos par venderse a 194.06 pesos por galón; el keroseno se incrementará en 7.50 pesos para ofrecerse a 225.40 pesos por galón.

Otros combustibles que subirán sus precios son el fueloil #6, que se venderá a 154.90 pesos por galón y el fueloil 1%S, a 171.00 pesos. El gas natural seguirá a 43.97 pesos por metro cúbico.

Industria y Comercio aseguró que el Gobierno dispuso un subsidio de 222.8 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles de uso masivo en la población.EFE

rsl

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios