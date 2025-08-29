En la RD gasolina, diésel y GLP mantendrán actuales precios

Santo Domingo, 29 ago (EFE).- La gasolina, el diésel y el gas propano mantendrán sus precios para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En ese orden, la gasolina prémium se venderá a 290.10 pesos por galón, la gasolina regular a 224.80 pesos y el GLP a 137.20 pesos por galón, dijo el organismo en una nota.

El diésel óptimo seguirá a 242.10 pesos por galón, mientras que el regular se mantendrá en 224.80 pesos por galón.

El avtur subirá 6.85 pesos par venderse a 194.06 pesos por galón; el keroseno se incrementará en 7.50 pesos para ofrecerse a 225.40 pesos por galón.

Otros combustibles que subirán sus precios son el fueloil #6, que se venderá a 154.90 pesos por galón y el fueloil 1%S, a 171.00 pesos. El gas natural seguirá a 43.97 pesos por metro cúbico.

Industria y Comercio aseguró que el Gobierno dispuso un subsidio de 222.8 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles de uso masivo en la población.EFE

rsl