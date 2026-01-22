En España viven más de 169 mil dominicanos, según Index

MADRID.- Más de 169 mil dominicanos, entre residentes y descendientes nacidos en territorio español, viven actualmente en España, de acuerdo con datos del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX).

Leonardo Marrero, director del INDEX en España, explicó que la institución forma parte del Estado dominicano y funge como enlace directo entre la comunidad dominicana y las autoridades nacionales, en coordinación con la Embajada de la República Dominicana en Madrid.

“Soy el representante del Estado dominicano aquí en España a través del INDEX. Trabajamos de la mano con el embajador, manejando cifras y políticas que impactan directamente a nuestra comunidad”, expresó.

De acuerdo con los datos manejados por el INDEX, en España residen 101,689 dominicanos registrados, cifra que asciende a aproximadamente 169 mil personas al incluir a los nacidos en territorio español de padres dominicanos.

Marrero detalló que la migración dominicana hacia España comenzó a intensificarse en la década de los años 80, principalmente desde la región sur del país.

“Podemos decir que entre un 80 % y un 85 % de los dominicanos en España provienen del sur, de zonas como Vicente Noble, Tamayo, Neiba y Azua. Eran personas humildes que llegaron buscando mejores oportunidades”, explicó el Sol de la Mañana.

En sus inicios, la migración estuvo compuesta mayormente por mujeres que trabajaban en el servicio doméstico. Posteriormente, a partir de los años 90, se produjo una mayor llegada de hombres, impulsada por cambios en el mercado laboral.

“A partir de los años 90 comienza una mayor incursión de hombres, especialmente en la construcción”, recordó.

Marrero destacó que, con el paso de los años, la comunidad dominicana ha diversificado sus áreas de trabajo, adaptándose a las nuevas dinámicas del mercado laboral español.

“Ya no están solamente en la construcción. Hoy tenemos muchos dominicanos trabajando en el sector VTC, como Uber, Cabify o Bolt, especialmente jóvenes que han migrado hacia el transporte con conductor”, señaló.

Esta evolución, afirmó, ha sido posible gracias a una mayor preparación y a los programas de formación impulsados desde el Estado dominicano a través del INDEX.

Uno de los principales pilares del INDEX en España es la formación técnica y profesional de los dominicanos residentes, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y calidad de vida.

“Muchos de los dominicanos que llegaron en los años 80 no contaban con formación académica. Desde el instituto hemos tenido una política clara de ofrecer cursos técnicos que les permitan prepararse mejor y acceder a trabajos de mayor calidad”, explicó Marrero.

Indicó que, aunque existen plataformas digitales, la experiencia ha demostrado que la formación debe ser directa y en tiempo real para garantizar el compromiso de los participantes.

“La formación diferida no funciona. Tiene que ser en vivo, directa, para que la gente se comprometa y no abandone”, sostuvo.

Para ello, el INDEX contrata instituciones capacitadas que imparten cursos ajustados a las demandas actuales del mercado laboral.