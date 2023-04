En el país no hay persecución política (OPINION) 

Ahora sucede que en el PLD los dirigentes no saben nada de política, porque una cosa es “persecución política” o “represión política”, que tiene que ver con la ideología, con la religión o con lo social, y otra cosa muy distinta es la persecución por los delitos penales cometidos durante el ejercicio del poder.

El PLD, encabezado por su presidente Danilo Medina dice que en el país se ha iniciado una persecución política contra sus dirigentes, que el propósito del gobierno es destruir al PLD con fines electorales para garantizar su reelección. Insisto, la capacidad política ha descendido notablemente en el PLD, que comenzó siendo un “partido de cuadros”, no de “masas”, donde había que estudiar política a través de una revista y un periódico. Los “círculos de estudios” eran famosos, como famoso era el “profesor” Juan Bosch que todos los días pronunciaba un discurso que eran verdaderas cátedras políticas.

En el país no hay persecución política; nadie está siendo perseguido por sus ideas, apresado, o torturado, no hay un exilado o asesinado por razones políticas, ideológicas o religiosa, racial, etc. En este país por fin se está combatiendo contra la corrupción, aquí estamos terminando con la impunidad que durante más de 60 años han mantenido los sectores económicos, políticos y sociales del país.