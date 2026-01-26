En el Día de Duarte, el orgullo de servir desde el municipio

EL AUTOR essecretario general de la Liga Municipal Dominicana. Reside en Santo Domingo.

Reconocer a nuestros alcaldes y autoridades locales es fortalecer la Patria desde donde la gente la vive.

Por VICTOR D AZA

Hoy, 26 de enero, Día de Duarte, la República Dominicana rinde homenaje al fundador y, al mismo tiempo, recuerda una idea que sigue vigente: la Patria se construye con instituciones, con valores y con servicio. Y si hay un espacio donde esos valores se sienten de forma directa, cotidiana y humana, es en los gobiernos municipales: en las alcaldías, en los concejos de regidores y en las demás autoridades locales, que representan el rostro más cercano del Estado para la gente.

Yo, como presidente de la Liga Municipal Dominicana, aprovecho esta fecha para reconocer y valorar a quienes sostienen el trabajo municipal día tras día. Gobernar un territorio no es sencillo. Implica estar disponible siempre, atender urgencias, escuchar reclamos, administrar recursos que nunca sobran y, aun así, dar resultados visibles. El municipio es la primera línea de respuesta ante necesidades reales: limpieza, iluminación, drenaje, ordenamiento urbano, espacios públicos, apoyo comunitario, deporte, cultura, seguridad vial y acompañamiento a la vida diaria de la población. Ese esfuerzo merece respeto.

Duarte comprendió la importancia del poder municipal en la arquitectura de una República organizada. En su visión, la nación debía sostenerse en instituciones fuertes y en la participación de los ciudadanos. Por su cercanía con la comunidad, el municipio es la base natural de esa participación: donde el ciudadano no solo observa la política, sino que la vive; donde la democracia se mide en soluciones concretas y en la capacidad de unir voluntades para mejorar el entorno.

Por eso, en este día, más que hablar de retos, quiero hablar de gratitud. Gratitud hacia los alcaldes que madrugan para supervisar servicios; hacia los regidores que dedican horas a debatir prioridades y representar a su gente; hacia los equipos técnicos y administrativos que hacen posible que un ayuntamiento funcione. En muchos municipios del país se trabaja con creatividad, cercanía y sentido auténtico de servicio. Eso también es Patria.

El ejemplo de Duarte inspira a seguir elevando la calidad de la gestión municipal, no desde la crítica, sino desde el compromiso con la excelencia. Un municipio alineado con valores duartianos se nota en la forma de servir: con humildad, respeto al ciudadano, amor al bien común y visión de largo plazo. Se nota cuando la autoridad se convierte en servicio y cuando el liderazgo se ejerce con coherencia.

También se nota en una gestión que avanza en organización y transparencia: presupuestos claros, planificación responsable, rendición de cuentas y proyectos que responden a prioridades sentidas. Se nota en la apertura al diálogo con juntas de vecinos, organizaciones sociales, jóvenes, iglesias, deportistas, comerciantes y actores comunitarios. Y se nota cuando el municipio se convierte en plataforma de oportunidades: más espacios públicos dignos, más orden, más inclusión, más cultura, más deporte y más soluciones.

Desde la Liga Municipal Dominicana seguiremos acompañando a los gobiernos locales para fortalecer capacidades, modernizar servicios y profesionalizar la gestión. En este Día de Duarte, mi mensaje es simple: gracias a nuestros alcaldes, regidores y demás autoridades por su entrega. Sigamos avanzando con visión, sensibilidad social y principios. Porque si Duarte soñó una República digna, el municipio es una de las rutas más directas para hacerlo realidad. Que este 26 de enero renueve el orgullo de servir y nos recuerde que la Patria se construye, sobre todo, donde la gente la vive: en cada barrio y en cada comunidad del país.

Desde la Liga Municipal Dominicana seguimos transformando la municipalidad para convertir a los gobiernos locales en un verdadero Poder al servicio de la gente.