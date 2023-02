En 2022 retornaron BC RD$21,4 MM de recursos para viviendas

SANTO DOMINGO.- En 2022 retornaron al Banco Central RD$21,424.4 millones de los recursos liberados de encaje legal en 2017 para el financiamiento de viviendas, informó Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Declaró que la Junta Monetaria autorizó la recolocación de RD$21,424.4 millones al sector construcción, los cuales serán destinados en un 80 % para la adquisición de viviendas de bajo costo, lo cual, aunado al Bono ITBIS y Bono Tasa, entre otros, facilitaría la adquisición de la primera vivienda para los beneficiarios finales.

El 20 % restante sería dirigido a préstamos interinos para la construcción de dichas viviendas de bajo costo que, en conjunto con los beneficios fiscales otorgados para este tipo de construcción, dinamizaría su oferta.

Las entidades de intermediación financiera deberán canalizar estos financiamientos a una tasa de interés que no exceda el 9.0 % anual, a plazos de hasta cinco años para los adquirientes de las viviendas y de dos años para la construcción (interinos).

Valdez Albizu señaló que el sector construcción es muy importante para el desarrollo de la República Dominicana por su efecto multiplicador en la inversión y la actividad económica, siendo un gran generador de puestos de trabajo.

En una reunión con representantes de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) el gobernador indicó que ‘una economía que no construye no avanza en la medida de lo deseado por un país, no solo en lo concerniente a las viviendas, sino también en la creación de infraestructuras claves para el crecimiento y el desarrollo’.

De su lado, los representantes del sector construcción expresaron su satisfacción por esta medida, evaluando que durante este año hasta el 2024 sería posible desarrollar, alrededor de 10 mil soluciones habitacionales de bajo costo en las condiciones de préstamo reseñadas gracias a las facilidades dispuestas por la Junta Monetaria.

Manifestaron su decidida intención de ponerse a la orden para el éxito de estas medidas, señalando que se encuentran optimistas de cara a su desempeño en 2023, contando con la acertada supervisión del Banco Central.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés; el subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González Hernández; y el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker.

También estuvieron la directora del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; el director del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González, y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación del sector construcción estuvo compuesta por el presidente de ACOPROVI, Jorge Montalvo; el presidente de CADOCON, Raúl Rizek; el presidente de APROCOVICI, Alejandro Fondeur; y el ingeniero Rafael Bisonó.

Asimismo, se contó con los miembros de las juntas directivas, Erick Bueno, Annerys Meléndez, Guido Rosario, Santiago Colomé, Fermín Acosta, Jaime González y Héctor Bretón.