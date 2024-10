Empresarios de Herrera harán observaciones a reforma fiscal

Federico Méndez y Euri Andújar

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Euri Andújar, afirmó que el sector empresarial acudirá al Congreso Nacional a presentar recomendaciones sobre el proyecto de ley de Modernización Fiscal sometido por el Poder Ejecutivo.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana por RNN Canal 27, dijo que está de acuerdo en que la reforma fiscal es necesaria, pero expresó que hay puntos del proyecto de ley en los cuales los empresarios no están de acuerdo.

Dijo que uno de ellos es que propone un ITBIS de 18% a los alimentos y otro es el relativo al impuesto a la propiedad inmobiliaria, debido al cual la revaluación de una casa llevaría a pagar altas sumas de dinero. A su juicio, debe mantenerse en RD$9 millones el monto de la propiedad inmobiliaria exento de impuestos.

“Otra cosa que no entendemos es por qué la administración de la DGII tenga que poner que el empleado que gane más de RD$36,000 va a tener que hacer una declaración jurada. Eso me parece absurdo”, subrayó.

NO HUBO CONSENSO PARA REFORMA CODIGO DE TRABAJO

Respecto a la reforma laboral, Andújar advirtió que no hubo consenso en la elaboración del proyecto de ley sometido al Congreso Nacional, al cual los empresarios rechazan por completo.

Observó que esta pieza legislativa no introduce con fines de modificación el punto más importante, que es la cesantía, con lo cual no se le está quitando nada al trabajador porque la misma no es un derecho adquirido.

Resaltó que cuando hubo una discusión previa sobre el tema “no hubo consenso y a última hora los sindicalistas dijeron que no va la cesantía, después que se había consensuado”.

Dijo que había casi un acuerdo para poner un tope a la cesantía, lo cual iba a ayudar a crear nuevos empleos y a mejorar el desarrollo del país.

