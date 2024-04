Empresario se querella contra DM y Jean Alain; exige US$580 MM

Antonio Carbone

SANTO DOMINGO.- El empresario ítalocanadiense Antonio Carbone depositó este jueves ante la Procuraduría General de la República una querella contra el expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, el diputado Sergio “Gory” Moya y otras 123 personas a quienes acusa de haberlo despojado de bienes valorados en 580 millones de dólares.

La querella incluye a otros exfuncionarios, exlegisladores y empresarios de renombre a los que Carbone acusa de «usar artimañas» para despojarlo de sus propiedades.

“Danilo Medina, mi expapá cuando estaba aspirando a la presidencia, era el mejor amigo, el pana de uno, pero después que llegó a la presidencia me soltó en banda. Pero no solo eso, bajo su Gobierno me procesaron, me arrestaron sin una orden judicial y me condenaron a 20 años de cárcel por intento de homicidio, por un hecho que pasó el 1 de diciembre de 2014, mientras yo estaba en Toronto, Canadá, me acusaron como autor material del hecho», declaró.

Explicó que mientras estaba en Toronto, «uno de mis más de cinco mil empleados quemó su vehículo y dijo que fui yo».

«Solicité al Presidente, al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al comandante del DNI una investigación de lo que pasó el día que me arrestaron en el aeropuerto”, subrayó.

El Tribunal Constitucional anuló en 2023 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que ratificó la condena de 20 años de prisión a Carbone, quien fue declarado culpable del intento de asesinato del gerente de Dream Casinos Corporation, Fernando Báez Guerrero.

