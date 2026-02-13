Emprendimientos optarán por RD$ 4.4 MM Cree Banreservas

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, en compañía de miembros del Consejo de Directores de Banreservas y Raquel Giraldez, directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

SANTO DOMINGO. – El programa de apoyo a iniciativas de emprendimiento Cree Banreservas culminó su etapa de Preaceleración 2025-26 con la selección de tres emprendimientos que tendrán la oportunidad de optar por una inversión de capital semilla de hasta RD$4.4 millones por proyecto.

Los emprendimientos escogidos fueron Inventory Count, Asistensi y Nébula Ecosystem, los cuales obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Ahora dispondrán de mentorías y acompañamiento especializado para impulsar sus modelos de negocio.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que, desde la creación del programa, la institución financiera ha apoyado a más de 270 emprendedores con acompañamiento personalizado y un respaldo financiero superior a los RD$100 millones en capital semilla, destinado al inicio de 29 proyectos.

“A través de este dinámico programa, enmarcado como parte de nuestra Responsabilidad Social Corporativa, hemos asumido una estrecha relación que nos motiva a fortalecer el ecosistema emprendedor, creando puentes entre el talento, el conocimiento, el financiamiento y las oportunidades de crecimiento que viabiliza nuestra entidad”, indicó.

Aguilera resaltó que la culminación de esta edición del Programa de Preaceleración de Cree Banreservas representa una celebración del talento emprendedor, la creatividad aplicada a soluciones reales y la determinación de quienes decidieron convertir una idea en una oportunidad transformadora.

Al reafirmar el compromiso de la institución como aliado estratégico del emprendimiento dominicano, el ejecutivo bancario añadió que “en Banreservas creemos firmemente en el emprendimiento como un motor esencial que potencia el desarrollo económico y social de la República Dominicana”.

En esta décima segunda edición del programa participaron 14 proyectos bajo la nueva metodología de Innovación Humanista, que aborda seis dimensiones clave para la evolución del negocio: descubrimiento, mentalidad, potencial, crecimiento, rendimiento y salida, alineadas con los ritmos del mercado y las necesidades humanas reales.

Los siete proyectos finalistas completaron más de 300 horas de mentorías, talleres especializados y acompañamiento técnico.

of-am