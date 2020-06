¿Emplearán “Armas de Destrucción Masiva” electorales?

EL AUTOR es ingeniero industrial y consultor empresarial. Reside en Santo Domingo.

La primera “Guerra Biológica” ocurrió en 1346 cuando mongoles de la “horda dorada”, atacaron a Kaffa, hoy Crimea, lanzando con catapultas cadáveres de sus propios soldados contagiados con la Peste Negra. Se especula que así entraría esa epidemia a la Europa Medieval. Toda peste desespera a los humanos hasta descubrirse el remedio efectivo. García Márquez en su discurso al recibir el Premio Nobel abordó varios aspectos del realismo mágico de nuestra región: “El General Maximiliano Hernández Martínez, déspota teósofo de El Salvador… hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina” o viruela. Hernández gobernó del 1931 al 1944 y entendía que rayos de luz filtrados a través de papel de celofán de colores, purificarían el aire y eliminarían la peste.

Varios gobernantes han asumido actitudes absurdas ante la COVID-19. Aquí, desde el inicio, en marzo 27, hace 84 días, alertamos sobre violaciones a las pautas de la OMS, en un artículo titulado: “Son obligatorias “Pruebas Rápidas” al 100% de sospechosos de Coronavirus”. Tedros, Director de la OMS había dicho en marzo 16: “Tenemos un mensaje simple para todos los países, pruebas, pruebas, pruebas”. Nuestro MSP desdeñó las “Pruebas Rápidas” aduciendo que no son infalibles. Tampoco aplicó pruebas PCR con presteza y en cantidades debidas. Otro escrito nuestro de abril 3 se tituló: “Controlar el R(O) para mitigar y suprimir la epidemia y retornar a la producción”. Planteamos que, a base de testeo, rastreo y aislamiento se aplanaría la curva y se dominaría la pandemia cuando el Número Básico de Reproducción R(O) fuese menor que 1, lo cual todavía no se ha logrado. En mayo 15, hace ya más de un mes publicamos el texto: “Danilo no divulga el pronóstico del acmé” o sea, del pico o meseta de la curva, logrado cuando el R(O) tenga un valor de 1; cuando sea inferior a 1, el número de nuevos contagios sería cada vez menor hasta desparecer la pandemia. El MSP no realizó pruebas masivas y se resistió a formular pronósticos diciendo: “No creo que haya un solo país que pueda previsualizar el movimiento de la epidemia con cálculos matemáticos”. En ese escrito de mayo 15 citamos al experto Dr. Alejandro Báez quien expresó, a fines de abril: “No quiero anticipar, pero pudiéramos estar alcanzando una meseta, el pico se va a lograr en la primera /segunda semana de Mayo; la curva está demostrando que las medidas están funcionando”. Después de la nueva ampliación del Estado de Emergencia, el pasado domingo 14 directivos del Comité de Combate a la COVID-19 admitieron, por omisión, que no acertaron con su pronóstico de que se llegaría al pico “en la primera/segunda semana de Mayo”. Más de un mes después de transcurrir el plazo estimado, todavía no ocurre el “acmé” o pico, ni se ha divulgado un nuevo pronóstico al respecto.

En 1938 Orson Welles estremeció Estados Unidos con un programa radial sobre “La Guerra de los Mundos”, que simuló reportar en vivo que la Tierra estaba siendo invadida por alienígenas. En 60 minutos Welles aclaró 2 veces que se trataba de una dramatización ficticia. Aún así, hubo pánico real en New York y New Jersey, las 2 ciudades “atacadas” en el relato. En mayo 15, previendo el pánico inducido escribimos: “¿Sería una inocente coincidencia que en días previos a las elecciones apareciesen, por arte de magia, avalanchas de pruebas para reportar, de manera súbita, inconmensurables contagios pre-existentes que hasta esa fecha no habían sido detectados -¿o quizás serían ocultados?- con el mórbido propósito de crear angustias para que los ciudadanos teman contagiarse y no salgan a votar?”

El PLD, creado “para completar la obra de Duarte” es capaz hasta de lo impensable. Para mantener la paz social, desde su poder hegemónico no debe emplear mediáticas “armas de destrucción masiva” electorales, tratando de atemorizar a la ciudadanía con prejuiciadas informaciones catastróficas, exagerando un supuesto riesgo de contagio al ir a votar, que en realidad no existe , al usar mascarillas y guardar distancia. El candidato puntero, Luis Abinader, líder opositor, podría acceder a la cúpula de la filial regional de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que su Directora, la ciudadana de Dominica, Dra. Carissa F. Etienne esté edificada acerca de la evolución de la pandemia en nuestro país y de que en julio 5 habrá elecciones, que ya fueron pospuestas, y cuyo éxito dependerá en gran parte de la forma, del momento, del lugar y de quienes sean que comuniquen a la ciudadanía todo lo relacionado con la COVID-19.En 1972, cuando enfrentábamos a Balaguer, Bosch me dijo que aquella situación era tan delicada que había que “bordarla con pelo de ángel”. Asimismo, la frágil situación actual amerita que las actuaciones y los pronunciamientos de la representante local de la OPS, Alma Morales Salinas se validen de antemano en Washington, en la sede de la OPS, sin ignorar el liderazgo nacional. ¡Votemos el 5 de julio por el “Cambio”, con mascarillas y sana distancia!.

