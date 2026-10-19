Embajadora EEUU lanza primera bola en partido Licey-Escogido

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del partido de este domingo entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido.

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SANTO DOMINGO.– La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola antes del partido de este domingo entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido, en una actividad que resaltó los vínculos de amistad entre la representación diplomática estadounidense y el club azul.

La ceremonia contó con la presencia de Miguel Guerra, presidente del Club Atlético Licey; Domingo Pichardo, vicepresidente; Miguel Ángel Fernández y Ricardo Ravelo, expresidentes y directivos de la organización, así como Federico González, directivo, y Noah Yunén Beras-Goico, madrina del equipo.

También participaron Junior Noboa, comisionado nacional de béisbol, y Vitelio Mejía, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El receptor de los Tigres, Francisco Mejía, fungió como cátcher de honor durante el lanzamiento de la diplomática.

Como parte del acto, Campos recibió una chaqueta conmemorativa firmada por todos los integrantes del conjunto azul, entregada por los jugadores César Valdez, Ramón Hernández, Domingo Leyba y Adonis Medina.

La participación de la embajadora destacó el papel del béisbol como una de las principales expresiones de la cultura y la identidad dominicanas, además de constituir un gesto de acercamiento entre ambas naciones.

Campos asumió formalmente sus funciones como embajadora estadounidense en noviembre de 2025, tras presentar sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en inteligencia, política exterior, seguridad nacional y tecnología. Entre 2001 y 2012 trabajó como oficial de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Posteriormente, se desempeñó como asesora del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el hemisferio occidental y como consultora estratégica sénior en inteligencia artificial para SAS Institute.

Desde su misión diplomática, promueve iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales, la seguridad energética, la ciberseguridad y la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana.

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