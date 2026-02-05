Embajadora de EEUU visita al expresidente Leonel Fernández

Campos recorrió las instalaciones de la fundación y conoció de primera mano sus distintos espacios académicos, culturales y de producción intelectual.

LABOR DE FUNGLODE EN EDUCACION, LITERATURA Y CINE

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la labor que Funglode desarrolla en áreas como la educación, el pensamiento estratégico, la literatura, el cine, la música y otros ámbitos sociales y culturales de impacto nacional e internacional.El intercambio se desarrolló en un ambiente ameno y receptivo, caracterizado por una conversación fluida y de gran afinidad, que permitió reflexionar sobre la importancia de la cultura, el conocimiento y la cooperación como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social, destacó la nota.

ÁREAS DE RADIO Y TELEVISION Como parte de su agenda, la embajadora Campos también visitó las áreas de radio y televisión, así como los estudios de grabación y de producción musical de la institución.

Durante el recorrido pudo escuchar fragmentos de la obra musical de Johnny Ventura, figura emblemática de la música dominicana y referente cultural de proyección internacional. Asimismo, la Embajadora compartió con el equipo técnico y creativo de una producción cinematográfica en desarrollo, en colaboración con Funglode Films, y conoció de cerca los procesos de creación audiovisual que impulsa la institución como parte de su compromiso con las industrias culturales y creativas.

