Embajadora de EEUU visita al expresidente Leonel Fernández
Santo Domingo, 5 feb (EFE).- La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, se reunió con el expresidente Leonel Fernández en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), que este fundara y preside, donde conversaron por más de dos horas de diferentes temas de interés nacional e internacional.
De acuerdo a una nota de Funglode enviada este jueves, el encuentro se produjo el martes pasado.
Campos recorrió las instalaciones de la fundación y conoció de primera mano sus distintos espacios académicos, culturales y de producción intelectual.
LABOR DE FUNGLODE EN EDUCACION, LITERATURA Y CINE
Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la labor que Funglode desarrolla en áreas como la educación, el pensamiento estratégico, la literatura, el cine, la música y otros ámbitos sociales y culturales de impacto nacional e internacional.El intercambio se desarrolló en un ambiente ameno y receptivo, caracterizado por una conversación fluida y de gran afinidad, que permitió reflexionar sobre la importancia de la cultura, el conocimiento y la cooperación como pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social, destacó la nota.
ÁREAS DE RADIO Y TELEVISION
Como parte de su agenda, la embajadora Campos también visitó las áreas de radio y televisión, así como los estudios de grabación y de producción musical de la institución.
Durante el recorrido pudo escuchar fragmentos de la obra musical de Johnny Ventura, figura emblemática de la música dominicana y referente cultural de proyección internacional.
Asimismo, la Embajadora compartió con el equipo técnico y creativo de una producción cinematográfica en desarrollo, en colaboración con Funglode Films, y conoció de cerca los procesos de creación audiovisual que impulsa la institución como parte de su compromiso con las industrias culturales y creativas.
an/am
Embajadora campos,, TODOS eso esta superbien embajadora,, PERO ,,, si usted le dedicara parte de su tiempo y recurso AL DESARROLLO DEL PAIS FUERA MEJOR,, hay palabra clave,, EMBAJADORA,, COOPERACION en alqo,, EJEMPLO,, en la educacion,, que en pais es MALISIMA,, SALUD,, porque no en el desarrollo de este pais..
Sra,, casese con la qloria,, resulvanos el problema del rio ozama,, por ejemplo,, embajadora,, todos,, todos esos politicos expresan que la situacion esta buena,, pero es todos los contrarios,, Aqui los hospitales estan mas enfermos que los enfermos,, esa es la triste realidad,, PERO HAY ALQO MAS,, que el dinero de los enfermos se los roban de qrande ES LA CORRUPCION..