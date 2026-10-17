Embajadora USA comparte con Gonzalo, Arnaud, Omar y Alofoke

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BANÍ.-La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, reunió este viernes a loss aspirantes presidenciales Gonzalo Castillo y Wellington Arnaud, al senador Omar Fernández y al comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoke, en un encuentro informal celebrado en un colmadón de esta provincia.

La actividad se desarrolló en un ambiente distendido, con elementos tradicionales de la cultura dominicana, entre ellos el dominó, juego que compartieron Castillo y Fernández.

La reunión permitió a los invitados intercambiar impresiones fuera de los escenarios habituales de la política y los medios de comunicación.

El encuentro, convocado por la representante diplomática estadounidense, congregó a figuras de distintos ámbitos de la vida pública nacional.

dh/am