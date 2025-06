Embajador ruso ve Haití debe buscar solución a sus problemas

Víctor Gómez entrevista a Alexey Seredin

SANTO DOMINGO.- El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Seredin, abordó temas de interés regional, incluyendo la situación actual en la vecina nación de Haití, la mejoría en las relaciones Rusia-Estados Unidos y la reafirmación de apoyo ruso a Venezuela.

Entrevistado por Víctor Gómez Casanova en el programa “La Mirada” de RTVD, el diplomático ruso destacó la posición de su país sobre la crisis haitiana, señalando que «son los propios poderes de Haití quienes deben buscar y proponer las soluciones a los problemas que les afectan», en clara alusión a la necesidad de una solución soberana y basada en el fortalecimiento de sus instituciones internas.

HAITI DEBE RESOLVER SUS PROBLEMAS

Seredin, quien recién presentó credenciales ante el gobierno de Luis Abinader, sostuvo que Rusia sigue con atención la evolución de la situación haitiana y aboga por una respuesta que respete la autodeterminación del pueblo haitiano, evitando injerencias externas que puedan agravar aún más la crisis.

Culpó al expresidente estadounidense Joe Biden de no entender el proceso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero valoró que ahora el presidente Donald Trump se muestre receptivo en entender la problemática y buscar una solución.

“La pasada administración de los Estados Unidos no entendía lo que estaba pasando y no comprendía nuestra posición, ahora podemos explicar y entablar un diálogo, intercambiar opiniones, la guerra se dio porque Biden no intervino a tiempo en hacer un acercamiento, más sin embargo con Trump se pudo y que por eso las relaciones se han mejorado, por eso, valoramos muy altamente la posición de Trump de aportar a la causa de paz en Ucrania, Rusia no fue quien empezó esta guerra, empezaron las autoridades ilegítimas que llegaron como resultado del golpe de estado del 2014 que se realizó en Kiev, entonces la supresión de los derechos elementales del pueblo es inaceptable en la época en que vivimos”, argumentó.

SOBRE VENEZUELA

En cuanto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sostuvo que es totalmente legítimo y que esta reafirmación de este apoyo llega en un momento crucial, cuando el país suramericano busca estabilizar su economía y superar las sanciones impuestas por países que desconocen la administración de Maduro.

Reiteró el interés del gobierno ruso en mantener una relación de cooperación y diálogo respetuoso con los países del Caribe, incluyendo la República Dominicana, resaltando la importancia del respeto al derecho internacional como pilares fundamentales de la política exterior de su país.

of-am