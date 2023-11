Embajador en España pide evitar discurso de odio contra Haití

Juan Bolivar Díaz, embajador dominicano en España.

SANTO DOMINGO.- El embajador de la República Dominicana ante el reino de España, el periodista Juan Bolivar Díaz, llamó detener el discurso y las políticas de odio contra Haití.

Indicó de manera categórica que los “dominicanos y haitianos debemos entendernos”, y pidió a sus compatriotas no seguir políticas ni discursos inspirados en el resentimiento y la confrontación.

“Nosotros tenemos que utilizar un lenguaje más constructivo, menos dramático, buscar y promover soluciones en Haití porque nosotros no vamos a prescindir de Haití, afirmó.

“Haití va a seguir ahí y no podemos seguir políticas que promuevan el odio y la confrontación”, sostuvo Juan Bolivar Díaz al ser entrevistado por Moisés González, del periódico y programa Despertar Nacional.

REBAJAR TENSIONES

El funcionario recordó la importancia del mercado haitiano para el país y lo que representa para la economía dominicana.

“Más de mil millones de dólares por año se exportan a ese mercado, donde nosotros tenemos una ventaja de 9 a 1, probablemente el mercado binacional más desigual en el mundo”, expresó.

Sostuvo que la mano de obra haitiana ha sido el motor de la agricultura y de la construcción.

“Tenemos que reconocer que ellos [los haitianos] contribuyen, no podemos estar todo el tiempo diciendo lo negativo, porque si no, no vamos a encontrarnos”, argumentó.

SEMANA DE LA HISPANIDAD

El Embajador reveló además que el mayor desafío en su gestión ha sido coordinar la participación de la República Dominicana en la Semana de la Hispanidad, evento que tuvo lugar en la capital de España, esta vez dedicada a este país antillano.

En otro orden, resaltó la importancia de que empresas dominicanas hayan sido invitadas a participar el próximo año en el Global Mobility Call, el congreso más importante de movilidad sostenible.

sp-am