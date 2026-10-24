Embajador de Cuba en RD denuncia presiones de EEUU

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SANTO DOMINGO.- El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga, denunció las presiones de Estados Unidos sobre otros países para que modifiquen su posición ante la resolución cubana que exige el fin del bloqueo económico contra la isla.

El diplomático afirmó que La Habana dispone de pruebas de las amenazas dirigidas a cambiar el respaldo tradicional de numerosos Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según Arzuaga, las presiones incluyen posibles sanciones contra gobiernos, empresas y funcionarios, así como la imposición de aranceles, la suspensión de programas de cooperación y acciones contra intereses comerciales y de inversión.

También señaló que Washington solicita a países históricamente favorables a Cuba que se abstengan de votar, abandonen la sala o no participen en la sesión, además de modificar sus intervenciones durante el debate.

El embajador sostuvo que la isla no representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni de otras naciones, y calificó el bloqueo de una política destinada a asfixiar la economía cubana y generar carencias en la población.

Arzuaga ofreció estas declaraciones durante un panel celebrado en Santo Domingo sobre la influencia del general Máximo Gómez en el pensamiento revolucionario de Fidel Castro, en el que participó el historiador cubano Eliades Acosta.

El diplomático llamó a los gobiernos y pueblos a respaldar la resolución cubana, cuya presentación y votación en la Asamblea General de la ONU están previstas para el 27 y 28 de octubre.

Por su parte, Acosta abordó el impacto de las restricciones estadounidenses al suministro de combustibles y del bloqueo energético, que describió como formas de castigo colectivo contra la población de la isla.

dh/am