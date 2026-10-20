Embajada R. Dom. en Rusia promueve programa laboral

Escuchar artículo
MOSCÚ.- La Embajada de República Dominicana en Rusia anunció un programa de inserción laboral dirigido a dominicanos residentes en ese país.
Se trata de Start in Moscow, una iniciativa de la organización Desarrollo del Capital Humano del Gobierno de Moscú, que conecta a especialistas y técnicos con empresas de la ciudad.
De acuerdo con la publicación, la iniciativa ofrece orientación para mejorar el currículum y prepararse para entrevistas profesionales.
También brinda apoyo en materia migratoria y adaptación a la ciudad.
CÓMO PARTICIPAR
Para participar, solo se necesita enviar una solicitud y precisar el estatus migratorio.
Luego, los interesados podrán mejorar su currículum con expertos y participar en entrevistas con empresas interesadas.
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios