Embajada EE.UU en RD desmiente nueva vez versiones del periodista Jaime Bayly

SANTO DOMINGO.- La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana desmintió este miércoles, en dos declaraciones a medios locales, que su encargado de negocios, Robert Copley, haya tratado con el presidente Danilo Medina asuntos relacionados con una reforma a la Constitucion y al ex presidente Leonel Fernandez.

Con las mismas desmintió versiones difundidas en Miami por el periodista peruano radicado en Miami, Jaime Bayly, en el sentido de que durante una “visita” el pasado jueves Copley manifesto a Medina que Estados Unidos se opone a una nueva reforma a la Constitución para dar paso a un tercer mandato consecutivo suyo y tambien objeta el retorno al poder del expresidente Leonel Fernández.

En una primera declaración al periódico El Nacional, la Agregada de Prensa dijo: “Con relación a su consulta, en la Embajada de los Estados Unidos no acostumbramos responder a rumores, por lo que no tenemos ningún comentario al respecto”.

Mas tarde Escalera se refirió al mismo tema a requerimiento del periódico Listin Diario, al cual declaró: “Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos responder a rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bayly no sucedió”.