Embajada de Venezuela en el país rinde homenaje Bosch

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La embajada de Venezuela en el país rindió un homenaje póstumo al profesor Juan Bosch, por el 17 aniversario de su muerte y su contribución en pro de la defensa de la soberanía dominicana, la democracia y la integración regional.

Durante el acto se desveló un cuadro del expresidente y fundandor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El embajador de Venezuela en la República Dominicana, Alí Uzcátegui Duque, recordó el legado integracionista y democrático que de Bosch en defensa de sus pueblos y alabó su destacada virtud, no sólo en su faceta política, sino como un ilustre escritor y hombre de la cultura latinoamericana.

Por otra parte, Euclides Gutiérrez Félix, dirigente del PLD, al ser invitado a disertar en el evento, recordó el aprecio que el fenecido presidente venezolano, Hugo Chávez, siempre profesó hacia Bosch y relató las palabras que dedicó al momento de despedirlo físicamente, antes de morir, en el mes de noviembre de 2001.

“Don Juan, yo juro por Dios y por nuestros pueblos que esas ideas libertarias suyas no se perderán, no caerán en el vacío, que seguiré impulsándolas mientras me lo permita la vida. Hasta luego Juan Bosch, capitán de todos los tiempos”, recordó Gutiérrez Félix.

El también Superintendente de Seguros precisó que el reconocimiento a Bosch de parte del pueblo venezolano a través de su embajada, es igualmente un reconocimiento al pueblo dominicano, a quien Bosch legó su vida y su amor.

Definió a Bosch como gran maestro político de hispanoamérica y Presidente moral y eterno del pueblo dominicano.