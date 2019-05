Elpidio Báez: Tenemos los votos de todas las bancadas para reforma constitucional

SANTO DOMINGO.- El diputado Elpidio Báez aseguró que “tenemos los votos de todas las bancadas para reformar la Constitución” y habilitar al presidente Danilo Medina para que pueda repostularse para los próximos comicios.

“Tenemos los votos de todas las bancadas, una parte del PRM, una parte del grupo de Leonel, los votos del PRD, que son nuestros aliados, en fin, tenemos votos de todas las bancadas”, afirmó.

Explicó que “los números no cuadran para el que está afuera, pero los que estamos adentro sí sabemos que cuadra, porque por más que firmen, por más que publiquen y hagan declaraciones concluyentes, lo que está pasando dentro del Congreso es otra cosa”.

Indicó que “los rumores de que se le ofreció 35 millones a cada legislador para que voten a favor de la reforma son parte de una campaña contra el proyecto reeleccionista. Lo que la oposición no ha querido decir es que a ellos les gusta la reforma porque no quieren ir a las elecciones de febrero, porque en las municipales de febrero el PLD le gana ampliamente”.

“Si tu pierdes en febrero, tú no me vas a decir a mí que me vas a derrotar en mayo. No hay mejor encuesta que las elecciones. Entonces la oposición quiere unificar las elecciones para evitar la derrota de febrero, que va a influir en la derrota de mayo”, subrayó Báez en el programa El Día.

Sobre el rechazo de más de un 70% que ha tenido en la población el tema de la reelección, dijo que “esas encuestas no están bien formuladas. Las preguntas tienen un sesgo y la intención de los que formulan la pregunta tiene una tendencia negativa”.