Elida Almonte arremete contra Congreso RD y diputados de ultramar

Elida Almonte

NUEVA YORK.- La activista comunitaria y aspirante a diputada arremetió contra el Congreso de la República Dominicana.

Dijo que ese órgano solo sirve «para beneficiar a la clase política corrupta de la República Dominicana y para aprobar préstamos en contra del pueblo».

Almonte, quien oficiará su candidatura por el Partido Reformista Social Crristiano (PRSC) este domingo, aseguró que quiere llegar a ocupar una curul en ese hemiciclo para combatír la corrupción y crear leyes que favorezcan a la mayoria del pueblo dominicano.

En otro orden, exhortó a los dominicanos a salirle al frente a cualquier intentona de fraude en las próximas elecciones «para que, como contribuyentes, tegamos esa gran responsabilidad de no legitimar el fraude, tal como nos manifestamos en 2016».

Criticó que «por no empoderarnos como comunidad en el exterior, hemos cargado con el peso de tener tres representantes que no hacen nada en el Congreso y no respetan la posición para la cual fueron electos».

Dijo que el PRSC ha abierto las puertas a los activistas comunitarios para «darle a la comunidad y al país las respuestas sociales que hemos estado demandando a través de Marcha Verde, a la cual pertenezco, y estamos claro de que no hay nada cien por ciento seguro, pero seguimos trabajando arduamente y alerta para que la comunidad no acepte imposiciones».

Almonte habló en el programa «Entre Líderes», donde fue entrevistada por José Alduey Sierra.

jt/am