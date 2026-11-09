Elecciones en Brasil y EEUU

Los resultados de las elecciones realizadas en Brasil (balotaje), del pasado 25 de octubre, con el indiscutible triunfo del presidente Luiz Ignácio Lula Da Silva, y de las elecciones del pasado 3 de noviembre, en los Estados Unidos de América (EE.UU,) que otorgaron una contundente victoria al Partido Demócrata, ganando la mayoría para dirigir y controlar la Cámara de Representantes con más 260 legisladores y el Senado con 54 (posiblemente 56) escaños, significaron contundentes ¡derrotas al presidente Donald Trump!

Es de público conocimiento los ingentes esfuerzos (económicos, mediáticos e instigaciones) que implementó el presidente Trump para derrotar al presidente Lula e imponer a Flavio Bolsonario, candidato del Partido Liberal, quien, bien derrotado, “huyó hacia EE.UU para esconderse de la justicia brasileña, con la protección de su padrino Trump”, al otro día de conocerse el inobjetable triunfo del presidente Lula.

A esos dos acontecimientos políticos, evidentemente, contra las ejecutorias internas y políticas internacionales del presidente Trump se agregaron los resultados de las elecciones de Israel, el pasado 27 de octubre, en la que el principal amigo político del presidente Trump a nivel internacional (enchinchador guerrerista), Benjamín Netanyahu no pudo ganar las elecciones y está a un tris de perder su cargo de primer ministro.

A propósito de los comicios de medio término estadounidenses, nuestra reflexión “Elecciones en EE.UU.: ¿Republicano o Demócrata?”, publicada el pasado domingo, 25 de octubre, hicimos el siguiente planteamiento:

“Aunque objetamos varios de los criterios y políticas de los demócratas, en particular los relacionados con la obsesión que tienen de pretender imponer a nivel mundial sus concepciones sobre “la inclusión social, la actitud ante los LGBTQI+, el aborto y los planteamientos del movimiento woke”, consideramos que en esta ocasión resultará mucho más conveniente el triunfo del Partido Demócrata para los intereses de la geopolítica, para la gobernabilidad democrática y soberanías de nuestros países.

“El estilo y procedimiento que utiliza el presidente Trump para implementar su política “MAGA”, caracterizada por irrespeto a países, gobernantes y personalidades con insultos, amenazas, desconocimiento de acuerdos y violaciones infraganti de protocolos diplomáticos internacionales y de las soberanías de varios pueblos.

“… Consideramos que las perspectivas de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, que favorecen a los candidatos del Partido Demócrata, deseamos que se materialicen, a los fines de crear mejores condiciones para propiciar el respeto a las soberanías de los pueblos.

“También para gestionar con mayor eficacia políticas que alejen una conflagración que llegue a una indeseada e innecesaria “tercera guerra mundial”, y por el contrario se consoliden los procedimientos, acuerdos y voluntades para terminar con los elementos que han convulsionado la economía mundial.

“Creemos que, a nuestros países, a la estabilidad de la economía y a la paz mundial, en las próximas elecciones de EE.UU. conviene el triunfo del Partido Demócrata en las Cámaras de Representantes y también con los Senadores. ¡Ojalá así ocurra!”

Una vez verificadas esas merecidas derrotas a las políticas y estilo del presidente Trump, hacemos propicia esta reflexión para manifestar nuestra satisfacción porque ese “golpe de bolsón” que se ha propinado a la prepotencia, engreimientos y abuso que representa el liderazgo tóxico del presidente Trump.

Sirva para una serena y objetiva reflexión a los líderes del Partido Republicano para que, como positiva lección política, les permita cambiar el rumbo e implementar políticas que proyecten a los EE.UU. como el modelo de gobierno respetuoso de la institucionalidad y gobernabilidad democráticas, amigable y propiciador de la estabilidad económica, de la paz social y política a nivel mundial.

¡Es el clamor generalizado en nuestros pueblos! ¡Son nuestros más sinceros deseos!

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