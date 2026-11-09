Elecciones de medio término y control congresual en EEUU

Las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos modificaron la composición del poder político en el Congreso, con el ascenso del Partido Demócrata a la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, estos resultados no significan que los demócratas tengan facultades para destituir al presidente Donald Trump, impedir por sí solos todas sus iniciativas o controlar las decisiones del Poder Ejecutivo. Como bien expresó Trump: «Soy el presidente».

La nueva composición del Congreso no le otorga automáticamente a la oposición la capacidad de imponer su voluntad sobre el Ejecutivo. Por el contrario, tendrá que negociar con el presidente la aprobación de leyes, el presupuesto y otras iniciativas gubernamentales. También podrá ejercer una mayor fiscalización de la administración y utilizar sus atribuciones constitucionales de supervisión.

Según los resultados preliminares, el Partido Demócrata habría obtenido siete escaños adicionales en el Senado, alcanzando 54 miembros, mientras que el Partido Republicano contaría con 44, quedando pendientes dos escaños. En la Cámara de Representantes, los demócratas habrían alcanzado 254 miembros frente a 163 republicanos, quedando pendiente definir 18 escaños.

El voto favoreció al Partido Demócrata principalmente por el descontento de una parte importante del electorado con el alto costo de la vida, los precios de los combustibles y las políticas migratorias de la administración Trump. También habría influido el comportamiento electoral de los latinos, muchos de los cuales utilizaron su voto para expresar su desacuerdo con determinadas decisiones presidenciales. En menor medida, incidieron las preocupaciones relacionadas con la guerra de Irán.

A pesar de los resultados económicos que puede exhibir la administración Trump durante los primeros 21 meses de su segundo mandato, el presidente no logró persuadir a una mayoría de votantes para respaldar a los candidatos republicanos.

Entre los aspectos positivos de su gestión se encuentran el crecimiento económico, la evolución de los salarios promedio por hora, los esfuerzos por recuperar la manufactura nacional y las señales de reactivación de la contratación laboral durante 2026. No obstante, estos resultados todavía no han sido suficientes para aliviar la preocupación de millones de estadounidenses por el costo de la vida.

Trump puede presentar como logros el crecimiento de la economía, el impulso a la industria nacional y la recuperación reciente de empleos. Sin embargo, debe reconocer que el bienestar económico de los ciudadanos no se mide exclusivamente por los indicadores macroeconómicos, sino también por su capacidad para adquirir alimentos, pagar sus viviendas, cubrir los servicios médicos y mantener una vida digna.

¿Y ahora qué se espera? ¿Cuáles serán los beneficios que recibirán los latinos por haber favorecido electoralmente al Partido Demócrata?

Muchos estadounidenses esperan aumentos salariales, mejoras en Medicare, un trato migratorio menos severo para los indocumentados y una reducción de los precios de los combustibles. Sin embargo, esas aspiraciones no se materializan automáticamente por el simple hecho de haber cambiado la composición del Congreso. Para convertirlas en políticas públicas será necesario alcanzar acuerdos legislativos y negociar con el propio presidente al que muchos de esos electores adversaron.

Como podemos observar, la euforia que exhiben los demócratas por haber conquistado la mayoría en ambas cámaras no significa que puedan imponer unilateralmente sus propuestas al Poder Ejecutivo. El Congreso tiene facultades constitucionales importantes, pero también existen límites institucionales y mecanismos de equilibrio entre los poderes del Estado.

Por consiguiente, los dirigentes y simpatizantes demócratas tendrán que demostrar que pueden transformar su victoria electoral en resultados concretos. De lo contrario, sus expectativas podrían prolongarse hasta las elecciones presidenciales de 2028, cuando tendrán una nueva oportunidad de conquistar la Casa Blanca y establecer su propio programa de gobierno.

Gobernar Estados Unidos requiere consenso, negociación y capacidad para construir acuerdos. No debemos olvidar que los primeros casi dos años del segundo mandato de Donald Trump tampoco han sido fáciles, aun cuando inicialmente contó con el control republicano de ambas cámaras: 53 senadores y 218 representantes. Tener mayoría legislativa no garantiza que todas las iniciativas presidenciales encuentren respaldo político ni que desaparezcan las diferencias dentro del propio partido gobernante.

Los críticos de Donald Trump suelen concentrarse en sus defectos y desaciertos, sin reconocer necesariamente algunos de los objetivos que han orientado su gestión. Desde mi perspectiva, el presidente ha pretendido impulsar una transformación moral y cultural de la sociedad estadounidense, recuperar determinados valores que considera debilitados y restablecer la autoridad y el prestigio internacional de Estados Unidos.

También ha querido enviar un mensaje de firmeza a sus adversarios externos y demostrar que su país continúa siendo una de las principales potencias políticas, económicas y militares del mundo.

Naturalmente, esos propósitos no están exentos de controversias y cuestionamientos. La firmeza presidencial no debe confundirse con la ausencia de límites institucionales, ni la defensa de los intereses nacionales puede estar por encima de los principios democráticos y constitucionales.

Por ahora, considero que la nueva composición del Congreso no coloca a los demócratas en una posición que les permita controlar todas las decisiones del Gobierno. El presidente Trump conserva las atribuciones constitucionales propias del Poder Ejecutivo y seguirá dirigiendo los destinos de Estados Unidos, aunque tendrá que enfrentar una oposición legislativa con mayor capacidad de fiscalización y negociación.

Al final, más allá de las diferencias partidarias, lo verdaderamente importante será garantizar la seguridad, la estabilidad económica y el bienestar de todos los estadounidenses, en un mundo cada vez más fracturado, marcado por las tensiones geopolíticas y en pleno proceso de transformación del orden económico internacional.

of-am