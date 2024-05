El voto cristiano representa más de un 45% del electorado

EL AUTOR es empresario. Reside en Santo Domingo.

Muchos evangélicos votarían por cualquier candidato que no sea Carlos Peña. Pregúntese por que? Oí uno que dijo: Carlos no me representa. Bien, quien te representa de los otros? La neutralidad es una decisión contra algo que beneficia a alguien.

Qué se le exige a Carlos que los demás ofrecen y él no? Ideología, cultura? Cuál de los demás es cristiano? Pro agenda 2030 son todos menos él. Pro haitianos son todos menos él.

Es duro de palabras? a lo mejor debe generalizar, modelar, moderar, manifestar un mejor tono en sus palabras y acusaciones a los demás candidatos o adversarios (o que no simpaticen por él), pues casi todos adolecen de lo mismo; y no personalizarlas haciendo víctima al que acusa cuasi justamente.

Pero callar? Carlos Peña no puede callar las barbaridades de ayer ni de hoy, faltan palabras y espacios para denunciar la corrupción y la impunidad en este País.

Por qué el votante cristiano no piensa como cristiano antes que político, como cristiano antes que alguna denominación o cualquier otra cosa?

Carlos presenta un programa de gobierno ideológica y culturalmente cristiano, económicamente viable y con dignidad nacional y patriótica.

Qué ofrecen los otros, otros ya probados y con ideologías claramente anticristianas?

Entonces por qué tanta resistencia con Carlos Peña? prefieren hundirse el barco antes que intentarlo con un cristiano,

aunque no sea de su denominación?

Qué se le puede perdonar a los otros candidatos que no se le pueda perdonar a Carlos Peña como para darle su voto a un anti cristiano probado, anti dominicano probado, señalados entre ellos mismos de corrupción en sus ejercicios públicos, piense en qué, usted como creyente…?

Quisiera conocer el por qué no beneficiar esta opción, aunque tenga sus errores, baches, problemas, después de todo, cuál candidato no los tiene?

Y un cristiano en busca de la Presidencia de un País como el nuestro y en estas circunstancias geopolíticas, lo que se está buscando son grandes problemas, no lujos ni privilegios. Si en verdad quisiera obedecer a Dios antes que a los hombres. Si en verdad teme a Dios antes que a los hombres.

Apoyará usted un anti cristiano probado y representado en los otros candidatos para que lo siga gobernando mientras usted llora cada día sus medidas anti cristianas?

Piénselo dos veces antes de hacerlo.

jpm-am

