El verdadero sentido del gremialismo

El autor es periodista. Reside en Santiago

POR JOSE ARMANDO TORIBIO

Ser gremialista significa participar activamente en un gremio, una asociación de personas con un mismo oficio, profesión o condición social y trabajar por su desarrollo, defendiendo los intereses comunes de sus miembros. Un verdadero gremialista dedica tiempo, expresa fervor a su organización, asiste a las actividades y aporta ideas, sin limitarse únicamente a aparecer en tiempos de zafras electorales, como si se trata de “el salvador” de la entidad.

Cuando se no actúa de esa manera, casi siempre se opta por acusar a otros compañeros de querer adueñarse del gremio, sin reconocer siquiera que son quienes han dado la cara, han trabajado de forma constante y hacen cumplir los estatutos e ideales que sostienen a dichas instituciones.

De ahí que no sea aceptable que haya personas que, cada dos años, en tiempos de elecciones, aparezcan como candidatos sin haber participado, aportado o mostrado interés real por el gremio. No es honesto aspirar a dirigir una organización sin antes haber demostrado ningún compromiso con ella; sin ganarse su espacio, mucho menos sin haber trabajado en favor de su desarrollo. Es como pretender ganar la dirección de un gremio de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo, constancia ni presencia.

Hoy en día, los gremios son más cuidadosos en la elección de sus dirigentes puesto que la reputación y las acciones de quienes los conducen, son ampliamente conocidas porque se difunden ampliamente por redes y otros espacios de la sociedad gremial. Tener ideas es valioso, pero no basta para liderar; primero hay que integrarse, asistir a las actividades y ganarse el respeto de los compañeros, construir espacios, no pretender que se lo regalen o arrebatarlos con señalamientos y acusaciones insustentables.

Quizás estas palabras suenen para algunos muy directas, pero es la realidad Si, porque hay quienes creen que, por el simple hecho de decir cosas, ya están listos para dirigir. Y lo peor descalificando a compañeros valiosos que solo han aportado desinteresadamente. Ese no es el camino.

Ser gremialista implica tener verdadera conciencia gremial, trabajar por la unidad, la confraternidad, la solidaridad, y defender los derechos y reivindicaciones de los miembros, siempre desde el compromiso y la participación activa. Bajo ninguna circunstancia se puede serlo desapareciendo por dos años para volver a discursear en tiempos de campaña.

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.