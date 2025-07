El trabajo en equipo impulsa a David Jones-García en la NBA

David Jones-García

LAS VEGAS (Estados Unidos) – David Jones-Gacía ha sido una de las grandes revelaciones en la Summer League 2025 de la NBA en Las Vegas, con los Spurs de San Antonio.

El dominicano (al momento de esta publicación), es tercero en anotaciones en el evento con 24,3 puntos por juego, además exhibe un elevadísimo 63% en triples, con 5,3 robos, 4,0 asistencias y 1,7 robos. Incluso el entrenador de los Spurs en la Summer League, Mike Noyes, declaró públicamente que considera a Jones-García como el mejor jugador en lo que va del circuito de verano.

La opinión de Noyes parecería estar sesgada por ser él quien dirige al dominicano, pero la realidad es que el alero ha dado un paso al frente con su juego y está llamando la atención en la mejor liga del mundo. Jones-García, conversó con FIBA Américas en la ciudad de Las Vegas y contó cuál es la clave para su buen desempeño.

“La diferencia es que este año estoy jugando de la manera que el coach quiere. Hago lo que él me pide, que es involucrar a mis compañeros en el juego”, dijo el jugador de 23 años. “Cuando haces eso, el juego se vuelve un poco más fácil. El juego en equipo me está ayudando mucho en este momento, y es algo que voy a seguir haciendo durante toda mi carrera”, aseguró.

Jones-García, la temporada pasada mostró un buen nivel en la G-League, con los Capitanes de México (24,3 puntos en 33 partidos) y su actuación le valió para ser llamado por los Jazz de Utah en la NBA. Luego estuvo con la sucursal del equipo, los Stars de Salt Lake City (14,1 tantos en 13 juegos) y finalmente regresó a Capitanes para culminar la campaña.

Ahora está aspirando a un contrato estándar en la NBA y con su actuación hasta el momento podría estar acercándose a ese objetivo. “El trabajo y la disciplina me han traído hasta aquí y sé que me seguirán llevando a otros niveles”, comentó el zurdo que jugó cuatro campañas en la División I de la NCAA con las universidades de DePaul, St. John’s y Memphis.

“Me siento bendecido. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. También agradezco a mis padres, que siempre me mantuvieron por el camino correcto. Especialmente a mi papá, que en paz descanse, porque fue quien me metió en el baloncesto y siempre me mantuvo ahí”, añadió.

Este 2025 ha sido inolvidable para Jones-García. Además, de llegar a la NBA, debutó con la selección absoluta de República Dominicana en la ventana de febrero de los Clasificatorios al FIBA AmeriCup, después de haber tenido una gran trayectoria con el equipo nacional dominicano en categorías formativas.

“Se sintió diferente”, dijo acerca del debut. “Fue en casa y sentí todo ese amor que se siente cuando juegas en tu tierra natal. Además, el juego fue justo en el mismo pabellón (el Ricardo Gioriber Arias) en el que en 2017, en el Centrobasket Sub-17, metí dos tiros libres para ganar la medalla de oro. Fue especial, porque mi familia estaba ahí, viéndome de cerca, jugando para mi país y sintiendo ese cariño de la gente. Fue una experiencia única, algo que quedará en la memoria”.

Ese día República Dominicana logró un importante triunfo ante Canadá para dar un paso gigante hacia su clasificación al AmeriCup. Jones-García contribuyó con 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en el que fue su primer partido a nivel FIBA desde 2018 cuando brilló en la Copa del Mundo Sub-17 (17,9 puntos, 9,9 rebotes y 2,3 asistencias). Claramente no tuvo problemas para volver adaptarse después de su paso por la NCAA y la G-League.

“El juego FIBA es un poquito más físico, se juega más en equipo y las reglas cambian un poco. Pero al final del día, sigue siendo baloncesto: hay línea de tres, tiros libres, un aro, cinco contra cinco… Para mí, es básicamente lo mismo”, confesó.

Jones-García forma parte del gran talento con el que cuenta República Dominicana en la actualidad. Karl Anthony Towns (Nueva York) y Al Horford (agente libre) son grandes figuras en la NBA, mientras que otros jugadores como Lester Quiñones (Nueva Orleans), Koby Brea (Phoenix) y RJ Luis (Utah), también están mostrando su nivel en esta Summer League.

Además, cuentan con otros jugadores que están marcando la pauta en Europa como Andrés Feliz, Jean Montero y Angel Delgado, y varios prospectos en la primera división del baloncesto universitario de Estados Unidos. Por si fuera poco, acaban de competir en la Copa del Mundo FIBA Sub-19 que recién culminó.

Jones-García visualiza un gran futuro para la selección nacional de su país: “Yo diría que somos un país bendecido por Dios. Todos saben que en béisbol siempre hemos tenido una gran camada, eso no es un secreto. Y ahora en el baloncesto estamos creciendo cada año.

Están saliendo talentos jóvenes, muchachos de 14, 15, 16 años que vienen a Estados Unidos detrás de sus sueños. Y yo creo que algo grande viene para el baloncesto dominicano”.

Fuente: FIBA AMERICAS

