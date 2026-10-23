«El Torito» ve a Omar Fernández como un rival difícil para 2028

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Héctor Acosta, advirtió que una eventual candidatura presidencial de Omar Fernández representaría un desafío para las aspiraciones del oficialismo de mantenerse en el poder en 2028.

El legislador por Monseñor Nouel reconoció que sería difícil derrotar al senador de la Fuerza del Pueblo en una contienda electoral.

“Es un muchacho que le cae bien a la gente, inteligente, joven, yo soy muy amigo de él… y yo creo que la gente también desde fuera ve lo mismo, porque es un muchacho sano, humilde también”, expresó Acosta durante una entrevista.

El congresista atribuyó la fortaleza política de Fernández a sus cualidades personales y a la conexión que, a su juicio, mantiene con el electorado dominicano.

No obstante, señaló que corresponde a la Fuerza del Pueblo decidir sobre sus candidaturas presidenciales cuando llegue el momento.

Acosta también reafirmó su respaldo a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como aspirante presidencial dentro del PRM para los comicios de 2028.

dh/am