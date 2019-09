El títere de la Sangre Nueva del PLD

El Presidente Danilo Medina en su último intento desesperado de mantener su poder, está buscando el títere perfecto que le asegure volver a postularse como presidente en las elecciones de mayo 2024. Sin dudas, no se tomó tiempo de analizar las ramificaciones de los actos de corrupción de su candidato, el líder supremo de su doctrina Danilista, ya que el cadidato tiene sus huellas dactilares tatuadas en los actos propios de corrupción y sobornos con sabor a Odebrecht.

El pueblo dominicano con el apoyo de la famosa llamada del Secretario de Estado Americano, Mike Pompeo, forzó la inhabilitación a no permitirle un tercer periodo presidencial a Danilo Media. Esto abrió las puertas a su desespero e intranquilidad y propagó a truenos la amenaza de que su rival político eterno, Leonel Fernández, pudiera de nuevo darle muerte política si alcanzara su cuarto mandato como presidente del país.

A Medina no le quedó más remedio que buscar en los archivos de la historia dominicana como sobrevivir y mantenerse como la figura elite del estado. Este se ha convertido sin duda en el reto más grande de su presidencia.

¿A quién Danilo Medina puede confiarle la Presidencia de la República Dominicana?

Ese candidato presidencial no se puede dejar cegar con el éxtasis del poder y mantener su palabra, dignidad y alma debajo del sometimiento a Medina por cuatro largos años. Este títere no necesita voz propia, ni liderazgo, tampoco principios emblemáticos demócratas para enfrentar los problemas sociales y políticos que sepultan al pueblo dominicano.

Este ser solo necesita poseer una lealtad férrea al Danilismo, tiene que saber seguir al pie de la letra las órdenes del presidente saliente y asumir la responsabilidad de reformar la constitución nacional, para habilitar a Danilo Medina como candidato presidencial en las elecciones del año mayo 2024.

Esta sangre nueva envenenada de corrupción debe ser un peón político dominado por el deseo y placer de su amo, un hombre sin voluntad propia, una marioneta vil, que esté dispuesto a vender y sacrificar a su madre y toda su familia si es necesario para ejercer primero la deseo de su jefe.

Gonzalo Castillo Terrero, es el único hombre dentro de las filas del partido morado que posee todas las características necesarias para llevar a cabo este plan magistral de continuar con la obra presidencial de Danilo Medina. Gonzalo es un hombre que tiene una larga cola de acusaciones de sobornos y corrupción.

Este Ministro de Obras Públicas se le acusa de ser padrino de varias obras implicadas en el caso Odebrecht, las cuales el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez no ha querido incluir en el expediente de sobornos por la constructora brasileña, como son: la vías Uvero Alto Miches, Sabana de la Mar, la Circunvalación de San Pedro de Macorís, Ecovias, la carretera Cibao Sur, Circunvalación de la Romana, estas dos últimas con sobrevaluaciones espectaculares.

Todas estas obras fueron señaladas por el Consorcio de Periodistas de Investigación que pertenece Alicia Ortega; estos han revelado varios pagos ilícitos por encima cientos de millones de dólares, donde en estas obras los gastos fueron de 5 millones de dólares por kilómetros, cuando el costo promedio en Europa es de 160 mil dólares por kilómetro.

Los recursos del estado que se han invertido en la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, son 269 millones de pesos en 52 de días de campaña. Están construyendo a un presidente de la nada y hacerlo reconocer más allá de sus amigos del partido morado.

Medina teme perder el poder que a pesar de dejar una deuda externa por encima de los 39 mil millones de dólares en ocho años, sigue dispuesto a desfalcar todas las arcas económicas del estado si esto asegura su permanencia en el poder.

Estas elecciones presidenciales de la República Dominicana están en juego la existencia misma de la nación. Será la primera vez en la historia del país, donde el dinero con sus títeres políticos no se impondrán en contra de la decisión de un pueblo. Lo que Danilo Medina no sabe es que su peor pesadilla no es Leonel Fernández, sino la voluntad de un pueblo que ya no lo quiere a él, ni al PLD en el palacio nacional.

of-am