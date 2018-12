Me encontré en la página de Church Forum en el internet con una breve historia que me ayudó mucho en lo personal para reflexionar en este tiempo de navidad. Me gustó tanto que se las regalo a ver qué les parece. Se titula: El Sueño de María. “Tuve un sueño José.

Pero no pude comprender bien de que se trataba del nacimiento de nuestro hijo Jesús. Sí, era acerca de esto. La gente estaba haciendo preparativos con cuatro semanas de anticipación.

Adornaban sus casas con papeles de colores brillantes, estrenaban ropa, salían de compras muchas veces y adquirían numerosos regalos, los envolvían en hermosos papeles y los ataban y luego los ponían debajo de un árbol.

Sí, un árbol, José, adentro de sus casas, un árbol decorado lleno de esferas y un gran número de adornos. En la punta más alta del árbol había una figura, se parecía una estrella o un ángel. Oh! Era verdaderamente hermoso, todos estaban felices y sonrientes, emocionados por los regalos que se daban unos a otros.

Pero, José, no quedó ninguno para nuestro Hijo. Sabes, creo que no lo conocen pues nunca mencionaron su nombre, No te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas, para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen?

Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiese estado en esa fiesta hubiese sido un extraño solamente. Para esa gente el ambiente era hermoso y todo el mundo se veía felíz, pero yo sentí enormes ganas de llorar. Qué tristeza para Jesús, no ser invitado a su propia fiesta de Cumpleaños.

Estoy muy contenta porque sólo fue un sueño, imagínate, José si este sueño hubiera sido realidad!”. (Fin) Amigos, yo también estoy contenta de que ésta es una historia y porque sé que hay mucha gente que está plenamente consciente de la profundidad del misterio y fiesta que vamos a celebrar, y porque también estoy llena de esperanzas en que esta misma gente de quien me estoy refiriendo se llenará de entusiasmo para presentarle a aquéllos que no tienen la dicha de conocer a Jesús y con este gesto regalarles la plena dicha, vida y alegría.

Les deseo a todos que este Divino Niño Jesús que hace poco mas de dos mil años nació en Belén les consiga del Padre muchas bendiciones. Felíz Navidad y prospero 2019!

