El sector externo de los partidos (OPINION)

El autor es abogado. Reside en Panamá

La constante reducción de la militancia de los partidos políticos causada por el desinterés de la juventud de participar en la actividad política y el alejamiento de un amplio grupo por los conflictos internos generados por el afán de escalar sin tener méritos por trabajo, sino por amiguismo y vínculos familiares, ha provocado un aumento de las abstenciones.

Y es que, cuando las bajas pasiones humanas se elevan sobre los valores espirituales., transforman al hombre en “lobo del hombre” afirmaba el filósofo inglés Thomas Hobbes. La inversión de valores ha llevado a mucha gente dejar los partidos, para participar durante las campañas a través de movimientos de apoyo.

Un instrumento político con capacidad para aglutinar votantes de diferentes lugares. Un modelo de participación, que ha obligado a los partidos a crear lo que Hipólito Mejía bautizó durante la campaña del año 2000 como “poderoso sector externo”, el cual es dirigido por un líder de la cúpula para darle seguimiento y apoyo a sus actividades.

Tienen el poder para captar indecisos y ex militantes que abandonaron los partidos para no formar parte de sus luchas fratricidas a lo interno y no seguir siendo usados por el alto liderazgo para beneficio propio, sin ni siquiera agradecer el trabajo realizado.

La lealtad es como una calle de doble vía por donde se sube y baja. Es por ello que exige un compromiso continuo en que cada parte cumpla con las expectativas de la otra. No solo una parte que, la otra solo cuando se acercan las elecciones para usarla de nuevo y volver a olvidarla después que pasan.

Entre los atractivos de los movimientos de apoyo, encontramos que no existe jerarquía por tiempo, sino por el trabajo para sumar miembros. Por tanto, todos sus integrantes tienen la misma oportunidad de crecer y codearse con la alta directiva de la organización.

Contrario a los partidos políticos, donde quienes tienen más tiempo ven al recién llegado como un ser inferior. Peor aún en los minoritarios. Son entidades manejada como empresas privadas donde se exige total sumisión y se no permite cuestionar las decisiones de la cúpula, aunque sean en detrimento de su crecimiento.

