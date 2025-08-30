El Salvador registra 1.000 días sin homicidios, según Bukele

Najin Bukele

San Salvador, 30 de agosto (EFE).- El Salvador registra 1.000 días sin homicidios desde la llegada del presidente Nayib Bukele -en 2019- al Gobierno, según informó este sábado en X el mandatario sin brindar más detalles al respecto.

«1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno», escribió Bukele en la red social.

El Gobierno de Bukele atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial -que consistía principalmente en el despliegue de Policía y militares en los territorios- y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.

Sin embargo, los datos de homicidios comenzaron a descender en el país desde 2016, según las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al poder.