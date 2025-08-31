El salto de la pulga

El autor es publicista. Reside en Santo Domingo

1 ¿Cómo es eso de que “el Intrant EXHORTA a los camioneros a transitar por el carril derecho”? ¡Apliquen la ley, caríjole!

2 El comunicado de Agricultura es una joya: “no tenemos ningún funcionario bajo investigación, pero hace dos semanas llevamos una investigación interna que involucra a miembros del departamento de Seguridad”. ¿Tres Patines?

3 Grano a grano se llena la gallina el buche. Chele a chele, se hace «buchú» el precio del dólar. ¿Cuándo se jartará?

4 Los importadores de vehículos están hasta la tambora de mercancía. La venta está como suero de miel de abejas.

5 Donde hay humo, hubo fuego. Donde hay balas para M-1, M-16 y 7.62, es porque cerca hay fusiles para usarlas. ¡Ojo con eso!

6 Como que ya basta de tener de mojiganga a las magistradas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo, con el caso Jean Alain.

7 “Es por el sargazo”, Marranzini. “Es por la alta demanda”, Abinader. “Es por las conexiones ilegales”, EdeEste. Esa dicotomía de opiniones produce incredulidad.

8 Muy inteligente la forma de protestar en Barahona por los apagones, quemando las redes y dejando sin luz a 20 comunidades de la zona por varios días. Se clavaron un clavito en el zapato.

9 Seamos justos: no todos los civiles muertos en intercambio de disparos son ejecuciones extrajudiciales. ¡Al que tira hay que tirarle!

10 Se la comió la ADP de Bonao dejando sin docencia a 27,000 estudiantes, porque el presidente del gremio fue citado por la fiscalía por una acusación de difamación. ¿Hasta cuándo, Señor?

11 Agarraron a un capitán del Ejército tratando de entrar ilegalmente al país a 7 haitianos. Respetuosamente, Señor, ¿cuántos colegas hay en el negocio?

12 ¿Lo juzgará un tribunal militar, o civil? En un precedente reciente, cantaron diez años a un “transportador” similar…

13 “Venezuela desplegará buques en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico”. Parece un chiste “madurado” con carburo.

14 Si no hay fondos para pagar al grupito de soldados destacados en Haití, mucho menos aparecerán $2,600 millones de dólares para el “plan de salvación” elaborado por la OEA.

15 No tan solo se ve imposible, sino que, para colmo, ¡los líderes y ciudadanos de Haití lo rechazan “porque consideran que nadie debe imponerles condiciones sobre su futuro”! (El que se va a j… no calcula).

16 Japón donará diez millones de dólares “para fortalecer la misión en Haití”. Eso no es donación, sino limosna.

jpm-am

