El regreso béisbol a JJOO inicia en el Clásico Mundial 2026

MIAMI.- La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) Ha hecho de público conocimiento cómo se regirá el sistema de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, estableciendo que el béisbol, el cual regresa tras ausentarse de París 2024, definirá a sus participantes a través de tres torneos, iniciando con el Clásico Mundial de Béisbol que se jugará en poco menos de un mes.

El béisbol regresará a los Juegos Olímpicos con un torneo entre seis países participantes, siendo Estados Unidos el primer clasificado por su condición de sede de las competiciones.

Con el país anfitrión clasificado de manera automática, los otros cinco equipos tendrán que buscar entrar a los Juegos Olímpicos a través de tres torneos, siendo el primero de estos el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el cual otorgará las únicas dos plazas disponibles para equipos del continente americano. Esto quiere decir que, sacando a Estados Unidos, los dos países americanos que mejor posicionados queden en el evento, alcanzarán su clasificación a los Juegos Olímpicos del 2028.

Esto también significa que cualquier país que gane el evento, siempre y cuando no sea del continente americano, no obtendrá un pase a los Juegos Olímpicos.

Por la configuración de los grupos para el Clásico Mundial de Béisbol, tras la etapa de grupos, por lo menos seis equipos americanos perderán la única oportunidad que habrá para clasificarse al torneo olímpico.

La siguiente oportunidad llegará en el torneo Premier 12 de la WBSC en noviembre de 2027, el cual se jugará por primera con 16 equipos. De allí obtendrán su boleto el mejor equipo asiático y el equipo de Europa u Oceanía que quede mejor posicionado.

El último cupo se definirá en un torneo de seis equipos que deberá celebrarse a más tardar en marzo de 2028. A ese evento acudirán las selecciones que hayan quedado mejor posicionadas en los campeonatos continentales de Asia, Europa, África y Oceanía y que aún no hayan asegurado su clasificación a los Juegos.

La WBSC también detalló cómo deberán estar configurados los equipos que participen en el béisbol olímpico, estableciendo que los rosters estarán integrados por 24 jugadores, todos mayores de 18 años en el año de la competencia. Este mismo estará vigente durante los torneos clasificatorios.

Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, apuntó a que el sistema busca equilibrar el nivel competitivo con la representatividad global del deporte, destacando que la combinación de eventos internacionales permitirá mostrar la fortaleza y expansión que ha tenido el béisbol.

of-am