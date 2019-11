El pueblo no debe dejarse confundir: Leonel tan culpable como Danilo

EL AUTOR: es dirigente político y educador. Reside en Florida

Aparentemente hasta ahora, el PRM según las encuestas tiene todas las de ganar y eso es bueno. Sin embargo, este partido ha establecido y concretizado una alianza política con uno de los grupos responsable de la corrupción, la impunidad y el endeudamiento progresivo del Estado, esta facción la encabeza Leonel Fernández.

El pueblo dominicano no debe dejarse confundir, tanto el grupo de Danilo Medina como el grupo de Leonel son iguales de corruptos y tanto el uno como el otro son responsables de los niveles de corrupción y el alto índice de criminalidad y de impunidad que existe en nuestro país.

Leonel preparó durante sus gobiernos de 12 años todo el tinglado de las altas cortes, permitiendo de esa manera la malversación de los recursos del estado, garantizó impunidad a los monstruos de Félix Bautista, Díaz Rúa y Diandino Peña.

Leonel Fernández, no abandona el PLD para ser segunda base de Luis Abinader ni de Gonzalo Castillo; lo abandona por que quiere volver a ser presidente. Si hoy no esta en el comité político del PLD fue por que no ganó las primarias de ese partido, no porque tenga contradicciones de fondo con el grupo de Danilo.

Leonel Fernández al igual que Danilo Medina, han compartido el gobierno por casi 20 años Y son responsables del modelo injusto que prevalece en nuestro país, promoviendo el robo la corrupción y la impunidad. No nos dejemos confundir, Leonel y Danilo son parte del problema. Todos los miembros del comité político y una buena parte del comité central del PLD son multimillonarios bajo la protección de ambos. Ni el uno ni el otro, tuvieron la honradez de reconocer los altos niveles de corrupción y de impunidad existente en sus gobiernos.

El pueblo dominicano no debe dejarse confundir, Leonel no es opositor al gobierno, es tan perverso como Danilo Medina.

El PRM prefirió tomar el camino más fácil, el de ganar por ganar, sin hacer esfuerzo de concertar una alianza con la sociedad y otras organizaciones que realmente quieren un cambio en la república dominicana, y así tratar de diferenciarse de los que están y han estado en el poder. Su diabólica alianza ha minimizado la capacidad de movilización y el sentimiento mayoritaria hoy en la población de que “no queremos más PLD.” ¿Como se podrá enfrentar la corrupción y la impunidad o perseguir los actos de corrupción de los gobiernos del PLD cuando parte de los corruptos de esos gobiernos están aliados a ellos? Derrotar al PLD y propiciar el cambio, también implica la transformación del estado mercantilista y neoliberal que hoy tenemos al servicio de unos pocos y dejar definitivamente de continuar metamorfoseando la historia cada cuatro años. En realidad la ciudadanía aspira a un presente y a un futuro diferente.

Con el liderazgo de Leonel Fernández, engrandecido, con un discurso populista tratando de desligarse de la corrupción y de la impunidad implementada por el partido que dirigió por mas de 40; con la experiencia de haber sido presidente en tres ocasiones, con un grupo que sabe como hacer trampa en los procesos electorales, nadie puede subestimarlo en este proceso, por lo que el PRM se podría ver en el escenario de una segunda vuelta enfrentándose a Gonzalo o a Leonel Fernández.

Con un escenario así, cabe preguntarse, ¿votarían los peledeístas en contra de Leonel o de Danilo-Gonzalo? Ellos se conocen y como dijo uno de su líder “hay medio millón de empleos en peligro,” en este proceso electoral.

El PRM según las encuestas tiene las elecciones ganada, pero faltan siete meses y ojalá que no se equivoquen en la estrategia, de ganar por ganar, por que según parece todavía no hay nada escrito en este proceso.

josersanchezg@gmail.com

JPM

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.