Dice el PRSC está abierto para ser una alternativa opositora

NUEVA YORK. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Battle (Quique), dijo en esta ciudad que esa organización está abierto a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales que quieran unirse a ellos para la formación de una alternativa opositora que logre la derrota del PLD en las elecciones presidenciales de 2020.

“Estamos conformando una alternativa y habremos de converger con todos los que se identifiquen con los planteamientos que estamos haciendo y convergeremos con lo que otros puedan producir y hacer”, añadió Antún en una nutrida conferencia de prensa con medios locales el viernes en la noche en el restaurante 809 de la calle Dickman en el Alto Manhattan.

Asegura que esa alternativa trabajará para realizar los verdaderos cambios que necesita la República Dominicana.

“Lo que quiere decir que nadie gana en República Dominicana sin una coalición”, expresó el viernes pasado.

Añadió que los reformistas no están cerrados a que sus planteamientos sean la única verdad.

No obstante, advirtió que el PRSC no hará convergencia con ninguna otra organización que no se identifica con los planteamientos que se harán, que son de Estado y para preservar a la nación dominicana.

Antes de responder las preguntas de los reporteros, Antún leyó un documento de cinco páginas en el que el PRSC promete cambiar drásticamente el trato que los gobiernos le han dado a la diáspora, con promesas de campaña fallidas.

Resaltó el aporte económico de los criollos en ultramar, recordando cifras del Banco Central que establecen que las remesas son el segundo renglón más importante en la economía del país, después del turismo.

Criticó que esos gobiernos, a través de la historia, hayan privilegiado más y dado concesiones favorables al sector turismo, que nunca han estado al alcance de los dominicanos en el exterior.

Antún estuvo acompañado en la mesa principal por el reconocido empresario Carlos Gómez, vicepresidente de la filial del PRSC en Nueva York, el ex diputado y presidente de ese partido, Orlando Rosado y los dirigentes Manuel Ramírez, Héctor Ferreras y Élida Núñez.

Numerosos dirigentes y seguidores del PRSC y Antún estuvieron presentes, entre estos Miguel Durán, Rudy Santana y Rhadamés García.

Asistieron también activistas comunitarios, entre ellos Yomare Polanco, Alí Pérez, ex candidato a la asamblea estatal por el distrito 71 y Tirso Santiago Piña, excandidato al senado estatal en el distrito 31, quienes intervinieron para hacer preguntas y exponer inquietudes.