El PRSC critica Gobierno por la regrabación Himno Nacional

Federico Antún Batlle.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Federico Antún Batlle, criticó al Gobierno por la reciente regrabación del Himno Nacional, al considerar que no se realizó de la manera correcta.

Expresó que, aunque agradece a quienes participaron en el proyecto, lamenta que no se incluyeran todas las estrofas del himno patrio en la versión presentada oficialmente.

“Estuve esperando la regrabación del Himno Nacional, me apena que no lo hayan hecho completamente como debió ser. En las actividades que los perremeistas compartieron en el PRSC recordarán se cantaban siempre todas las estrofas”, señaló.

El comentario de Antún Batlle se suma a las voces críticas sobre el manejo de la simbología nacional, en momentos en que sectores políticos y sociales reclaman mayor respeto y apego a los símbolos patrios.

