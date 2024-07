El PRM se desliga de comentarios sexistas de su diputado Cedeño

José Ignacio Paliza.

Santo Domingo, 9 jul.- La dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desmarcó este jueves de unos comentarios sexistas del diputado de esa formación Eugenio Cedeño.

El legislador emitió unas declaraciones ampliamente difundidas este martes sobre la mujer, el embarazo y el aborto, que seguirá penalizado en el país, de acuerdo con el nuevo Código Penal, aprobado la semana pasada por el Senado y pendiente de discusión en la Cámara de Diputados.

«Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo, para qué duerme conmigo», dijo el diputado.

EXPRESIONES NO REPRESENTAN AL PRM

Al ser cuestionado sobre esta cuestión, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que dichas expresiones «no representan» la posición del partido gobernante.

«La expresión de un legislador puede interpretarse como la posición colectiva de nuestro entidad cuando no es así», señaló Paliza en una rueda de prensa para anunciar un seminario de formación para los legisladores de esa organización política.

En la actividad también estuvo la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, quien subrayó que «las posiciones individuales de compañeros sobre temas que contravienen principios de nuestra organización no nos representan».EFE