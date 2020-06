El PRM, PRSC, PLD, Leonel y Margarita

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago.

El grave problema del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es la ausencia de un líder que controle las acciones de su militancia y varios de sus principales dirigentes, los cuales hacen todo lo posible para que la organización cada día pierda más simpatía.

Las versiones de una gran mayoría de perremeístas, acusando de traidores a los legisladores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que negociaron un acuerdo con el gobierno del Presidente Danilo Medina, máxima figura del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los dos aliados tradicionales, ahora divididos por algunas circunstancias, sólo sirve para seguir con el distanciamiento, no solamente por ese hecho, sino porque los reformistas también están afirmando que los verdes de conquistaron cinco alcaldes, lo que los aleja más de una posible alianza.

El diputado Pedro Botello y demás legisladores del PRSC son acusados por el PRM de habérsele vendidos al gobierno, aunque los reformistas aclaran que todo se trató de un acuerdo, que consistió en que el PLD apoyaría el 30% de los fondos de las AFP para los trabajadores, mientras que los “coloraos” respaldarían la extensión del Estado de Emergencia Nacional, como ocurrió en la llamada Cámara Baja, donde ambos proyectos fueron aprobados.

Todavía siguen los indultos de los perremeístas en contra de los reformistas. ¿Y así es posible hacer alianza? Claro que no. Pero eso no es nada para las acusaciones de los perremeístas en contra de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, la esposa del ex Presidente Leonel Fernández, candidato a gobernar el país otra vez.

Las acusaciones comienzan desde que a partir de Agosto, cuando el PRM llegaría a la Presidencia, aunque olvidan que primero hay que ganar las elecciones del 5 de Julio, la segunda dama de la nación sería encarcelada por supuesta corrupción en el Estado, hasta temas relacionados con asuntos sexuales, que no podemos citar ni uno de ellos por su gravedad, insultos que se están publicando en las redes sociales y replicando en algunos programas de televisión.

Pero cometen un grave error, porque si hay segunda vuelta, que dudamos que el PLD y aliados no ganen en la primera, porque esa es la observación nacional, no es verdad que Leonel va a negociar con el PRM para dejar fuera de la segunda posición del Estado a su esposa. ¡Así estarían los dos fuera y con menos posibilidades, ambos, de ganar en el 2024!

Aunque muchos puedan dudarlo, Leonel sólo dejó cerrada una “puerta del PLD” y la otra sigue abierta. Y aunque usted no lo crea, ni siquiera Danilo Medina objeta el regreso al PLD del ex Presidente Fernández. Su salida del PLD, fue una respuesta a la presión de la mayoría de sus seguidores más cercanos, los cuales le están aportando muy poco a ese proyecto, porque la totalidad de ellos son “generales” sin tropas.

Los perremeístas están advirtiendo que doña Margarita, junto a su esposo Leonel Fernández, estarán juntos en la prisión por corrupción. ¡Entonces no deben contar con Leonel para que apoye al PRM! No entendemos cómo es que el PRM va a lograr el apoyo de La Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández. ¡Destruyendo la moral de la familia Leonel-Margarita!

Debemos recordar que Luis Abinader fue quien encabezó las “audiencias populares que juzgaban a Leonel Fernández como el principal corrupto del país, condenándolo a 30 años de prisión por desfalcos al Estado, acciones que se ejecutaban a través del movimiento político Marcha Verde”.

Que, a decir una gran verdad, el PRM logró parte de su objetivo, como fue desacreditar internacionalmente a Leonel Fernández. ¡Y ahora los perredemeístas están desacreditando a su esposa Margarita! Parece que el PRM está consciente de que La Fuerza del Pueblo no lo apoyará.

Las acusaciones en contra del PRSC, de Margarita, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, especialmente por la forma que lo dicen, es aterrador. Dudamos que el PRM, con ese tipo de conducta, pueda ganarles las elecciones al PLD y sus aliados.

Y eso ocurre mientras los peledeístas andan resolviendo problemas sociales en todo el país, sin hacer uso de campaña sucia. ¡La gente va a votar por la decencia y el compromiso social! La campaña sucia está ocurriendo en un país que sigue progresando de manera sostenida, bajo la Presidencia de Danilo Medina.

Los logros de un partido en el gobierno no se destruyen con una permanente confrontación. La amenaza del fiscal especial no sólo es un peligro para los opositores del PRM, porque de ganar las elecciones, también es un peligro para determinados grupos empresariales, que por no estar de acuerdos con esa línea política, podrían ser acusados de actos de corrupción.

El problema está en que el PRM no se repone de un error, para meterse en el otro, para sumarle votos a la derrota electoral del 5 de Julio.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.