El presupuesto familiar y su importancia

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El presupuesto familiar es la herramienta para planificar tus ingresos, tus gastos y las inversiones y que te permite disfrutar de una mejor calidad de vida. Este comprende el hacer una lista de tus gastos (las necesidades de tu hogar) y de tus ingresos (el dinero que gana fijos y variables). Una familia representa la unidad básica de la sociedad y si esta funciona bien, también contribuye a que el estado marche bien. Por eso la familia debe hacer una lista de sus necesidades de consumo y hacer esfuerzos para ahorrar el 10% de sus ingresos.

El presupuesto familiar se puede hacer hasta en una hoja de papel, donde detalla la cantidad de dinero que recibes por sueldos fijos, el que recibe por rentas de propiedades y de negocios. Luego hacer una lista de los gastos fijos y variables, clasificándolos por prioridades, como son los gastos en la manutención del hogar, detallando los alimentos que necesita adquirir (arroz, huevo, leche, carne, pastas, café, chocolate, víveres, verduras, aceite y dulces), la compra de medicinas, las cuotas del colegio, las cuotas de alquiler de vivienda o cuota de pago de la vivienda que compraste.

Por más extraño que te parezca debe incluir en la lista el gasto de combustible del mes, el pago del financiamiento de vehículos o los gastos de transporte sino tiene vehículo, el pago de agua, de energía eléctrica, teléfono, internet, cable, gas y basura, así como también el pago de la cuota de condominio o Junta de Vecinos, la diversión y las vacaciones. Nunca debe faltar el ahorro del 10% del dinero que ganas. Recuerdas que puedes gastar menos economizando el agua, la luz, el gas, el combustible, los alimentos y el transporte.

Debo decirte que para el ahorro y la inversión debe hacer sacrificios gastando menos de los ingresos que recibe, pues es fundamental el ahorro en la familia porque sin esto, la familia no progresa. Gasta sólo lo que necesite, no gaste porque te gusta o simplemente porque lo quieres o me encanta ir a la tienda o al supermercado, siempre debe gastar mucho menos que lo que gana. Esto te permitirá realizar inversiones que te produzcan intereses (ganancias) y así aumentar tus ahorros.

Evita comer fuera de la casa, no financiar los valores que compra a través de tarjetas de créditos. Paga la totalidad de la deuda a la fecha de corte, porque si te pasa de esa fecha te expone a pagar altos intereses, lo que disminuye tu capacidad de pago. Nunca deje poner viejas las deudas, pagarlas en fecha vigente sin intereses y nunca adquiera una deuda sin antes saber de dónde sacarás el dinero. El presupuesto te sirve de control de los ingresos que recibes y nunca debe excederse de los mismos.

Cuando tus ingresos son mayores que los gastos se obtiene un superávit, eso quiere decir que ha economizado dinero, por el contrario, si tus gastos son mayores que tus ingresos, eso quiere decir que tiene un déficit y eso significa que ha perdido dinero porque te ha excedido del monto de los ingresos que recibe cada mes. A modo de ejemplo: Si ganas $40 mil pesos mensuales, solo debe gastar $36 mil, o sea dejando un 10% de ahorros. Al finalizar el año tendrás ahorrados $36 mil y si los inviertes al 10% al final tendrás $39,600 pesos.

Así vemos el poder del ahorro y a la vez el poder de la inversión, pues a fin de año donde los gastos se multiplican, ya podrás disfrutar de tus vacaciones sin tener que acudir a solicitar préstamos bancarios porque has ahorrado $39,600 pesos. Con ese esfuerzo te has ahorrado pagar intereses y las amortizaciones al banco. Eres más libre económicamente y tus ingresos no disminuyen por sobrecosto del dinero en préstamos.

En conclusión, la familia que se maneja con un presupuesto donde controla todos sus ingresos y planifica todos sus gastos, así como realiza el 10% o más en ahorros de los ingresos, incluyendo la realización de inversiones en depósitos a plazos fijos, garantiza el uso de su dinero con mayor eficiencia y eficaz y lleva a la familia a un mejor desarrollo y progreso.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.